Fonte: 123RF Forte dei Marmi, aumentano i prezzi delle case al mare

L’acquisto di una casa al mare in Italia rappresenta un sogno per molti, ma questo desiderio si scontra spesso con la realtà dei prezzi immobiliari in costante aumento. Un recente report di Immobiliare.it Insights ha delineato una mappa delle mete balneari più care del paese, rivelando incrementi significativi nei prezzi delle case, non solo nelle immediate vicinanze della spiaggia ma anche in aree più periferiche.

Di quanto sono aumentati i prezzi delle case al mare in vendita in Italia

Secondo l’analisi, il mercato immobiliare delle città costiere italiane ha registrato un incremento dei prezzi delle abitazioni in quasi tutte le località marittime considerate. Rispetto al 2019, oggi gli immobili situati a cinque minuti a piedi dalla spiaggia hanno visto aumenti vertiginosi: Alghero ha segnato un +43,4% e Lignano Sabbiadoro un +41,1%.

Ma questo trend in rialzo non ha colpito solo le case vicine alla spiaggia. Infatti, anche quelle più periferiche hanno registrato incrementi notevoli, come a Jesolo (+42,8%) e Sorrento (+34,4%).

Inoltre, secondo i dati di Idealista aggiornati a maggio 2024, in molte località balneari, hanno registrato particolari aumenti i prezzi delle case di lusso. Ad esempio, province come Aosta (+15,3%), La Spezia (+10%) e Lecce (+9,4%) hanno visto incrementi significativi nei prezzi degli immobili di fascia alta.

Dove conviene comprare una casa al mare?

Da quello che si evince del report di Immobiliare.it Insights un’eccezione significativa a questa tendenza è rappresentata da Rimini, dove i prezzi delle case fronte mare si sono ridotti dello 0,2%, mentre quelli delle abitazioni più lontane dalla costa sono cresciuti dell’11,5%. Questa dinamica potrebbe riflettere un cambiamento nelle preferenze degli acquirenti, che iniziano a considerare anche le aree meno centrali come buone opportunità di investimento.

Dove comprare casa al mare costa di più

Tra le destinazioni analizzate, alcune si distinguono per i costi particolarmente elevati degli immobili. Forte dei Marmi si conferma la località più onerosa: un’abitazione a pochi passi dal mare costa 10.000 euro al metro quadro, mentre il prezzo scende a 8.681 euro al metro quadro per le case più distanti dalla spiaggia. Seguono Sorrento, con 7.988 euro/mq vicino alla spiaggia e 7.400 euro/mq lontano dal mare, e Alassio, dove i prezzi si attestano a 6.200 euro/mq per le case vicine alla spiaggia e 4.400 euro/mq per quelle più periferiche.

Forte dei Marmi, Sorrento e Alassio, che emergono come le mete più costose, riflettono di fatto una domanda elevata per le abitazioni vicino alla spiaggia. Tuttavia, anche le aree meno centrali stanno guadagnando valore, suggerendo un ampliamento delle preferenze degli acquirenti verso soluzioni più periferiche.

Quando conviene comprare una casa al mare?

Comprare una casa al mare può essere un investimento significativo e scegliere il momento giusto per l’acquisto è fondamentale per ottenere il miglior affare possibile. Acquistare una casa al mare durante la bassa stagione, tipicamente nei mesi autunnali e invernali (da ottobre a marzo), può essere vantaggioso. Durante questo periodo c’è meno domanda e i venditori potrebbero essere più disposti a negoziare sul prezzo. Le località balneari tendono a essere meno affollate, permettendoti di esplorare le proprietà con maggiore calma.

Al contrario, durante l’alta stagione (primavera ed estate), i prezzi tendono a essere più alti a causa della maggiore domanda.