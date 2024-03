Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Mare Fuori è una serie TV Rai che ha avuto un grande impatto sui social. Il pubblico si è particolarmente legato alla produzione, seguendo con attenzione soprattutto alcuni personaggi. Un fenomeno sociale ramificato in più ambiti.

L’impatto non è infatti limitato al mondo dei social. Per quanto incredibile possa sembrare, infatti, Mare Fuori ha trovato terreno fertile anche nell’immobiliare. A Napoli il settore ha assistito a uno sviluppo d’interesse per certe aree cittadine, che corrispondono proprio alle location degli episodi della serie.

I quartieri di Mare Fuori

Un’analisi estremamente interessante, che evidenzia come i prodotti media che consumiamo abbiano un impatto diretto su di noi. Generalmente si fa riferimento ad altri aspetti, come alla moda e agli accessori, così come alle location di viaggio.

Mare Fuori, e di certo non è l’unico caso, ha però indirizzato tanti addirittura per una scelta tanto importante quanto l’acquisto di una casa. Le statistiche evidenziate da Tempocasa non lasciano dubbi. La tendenza non è di quelle da spingere a parlare di un fenomeno di massa, ma è reale.

La domanda in certi quartieri di Napoli è aumentata del 3% nel corso del tempo, a cavallo del successo nazionale della fiction Rai. Molti spettatori in cerca di abitazione pare vogliamo rivivere quegli scenari, rapiti da quanto mostrato sul piccolo schermo. In effetti il regista Ivan Silvestrini indugia tanto su panorami magnifici. Nel mirino dei fan ci sono, dunque, i quartieri Vomero, Bagnoli, Foria, Pozzuoli, Fuorigrotta e l’area del lungomare di Mergellina.

Mare Fuori, sguardo alle zone della fiction

L’analisi condotta è relativa al periodo intercorso dalla messa in onda della terza stagione di Mare Fuori all’inizio della quarta. Per quanto riguarda il quartiere Vomero-Arenella, considerata una delle aree più esclusive di Napoli, la domanda è relativa ad appartamenti siti ai piani medio-alti. I clienti tipici sono professionisti facoltosi in cerca di casa per i propri figli. Il prezzo medio va dai 3.500 ai 4.500 al metro quadro, con particolare interesse dimostrato per i trilocali. Immobili dal particolare fascino, invece, possono vantare un valore medio superiore ai 5.500 euro al metro quadro.

Altro quartiere estremamente affascinante è Pozzuoli, che attira soprattutto quella clientela che non riesce a fare a meno di una vista panoramica. Ciò vale per chi è in cerca di qualcosa nel centro città. In zone periferiche, invece, si è caccia di soluzioni indipendenti, arricchite da ampi spazi esterni, soprattutto per uso turistico. La clientela risulta soprattutto locale, con circa l’80% di investitori puteolani. I potenziali clienti “esterni” ma comunque italiani, raggiungono quasi il 20%. Resta una fascia tra il 3-5% circa di acquirenti stranieri.

In questo caso la fascia di prezzo varia da 1.200 euro al metro quadro, in aree come Toiano, a 3.000 euro al metro quadro nei pressi dell’anfiteatro o del porto. In zone di pregio come Solfatara, Arco Felice e Miliscola, invece, la cifra sale fino a 5.000 euro al metro quadro.

Non si può parlare di panoramicità senza citare l’area di Mergellina, con il suo iconico lungomare. Edifici storici e vista spettacolare, ecco la sintesi della ricerca ideale di un immobile in questa fetta di città. Attrae soprattutto liberi professionisti, nel 50% dei casi in cerca di un trilocale.

Per quanto riguarda il tipo di acquirenti, sono qui del tutto assenti gli stranieri. La fascia di prezzo si aggira intorno ai 3.500-6.500 euro al metro quadro. Ecco un sunto proposto Emilio Antoniani, global manager Tempocasa: “Entrando nel dettaglio, i bilocali valgono tra i 200 e i 380mila euro, i trilocali 330-350mila euro e i quadrilocali 450-800mila euro”.

Ecco uno sguardo agli altri quartieri di Napoli in voga, leggermente grazie anche a Mare Fuori:

Bagnoli – Area tra Posillipo e Pozzuoli, in fase di riqualificazione urbana. Zona in netta crescita, con un costo attuale di 2.700-2.800 euro al metro quadro. Tendenzialmente i fan della serie sono più propensi per dei trilocali nei pressi della linea ferroviaria Cumana. La maggior parte degli interessati è locale e chiede espressamente immobili dov’è stata girata la fiction;

– Area tra Posillipo e Pozzuoli, in fase di riqualificazione urbana. Zona in netta crescita, con un costo attuale di 2.700-2.800 euro al metro quadro. Tendenzialmente i fan della serie sono più propensi per dei trilocali nei pressi della linea ferroviaria Cumana. La maggior parte degli interessati è locale e chiede espressamente immobili dov’è stata girata la fiction; Foria – Trend positivo trascinato dall’incremento turistico. Anche in questo caso la fiction ha avuto il suo peso, valutato con un impatto del 9% circa. I prezzi sono però molto vari, a seconda del tipo di immobile, dagli 800 ai 5.000 euro al mq;

– Trend positivo trascinato dall’incremento turistico. Anche in questo caso la fiction ha avuto il suo peso, valutato con un impatto del 9% circa. I prezzi sono però molto vari, a seconda del tipo di immobile, dagli 800 ai 5.000 euro al mq; Fuorigrotta – Tornano a fare sentire un certo peso gli acquirenti stranieri, qui incisivi al 3%. Si cercano soprattutto bilocali e trilocale moderni, spesso per investimenti fronte mercato degli affitti. In quest’area i prezzi variano dai 230 ai 240mila euro per un trilocale. Si parla invece di 170mila euro per un bilocale.