Avete mai visto uno Yacht Club su una nave da crociera?

Fonte: Ufficio stampa MSC MSC Magnifica Yacht Club

A bordo di MSC Magnifica, il lusso trova una nuova espressione con l’arrivo dell’MSC Yacht Club, il celebre concetto di “nave nella nave” firmato MSC Crociere. Un annuncio che segna l’inizio di una trasformazione profonda, resa possibile da un restyling tra i più importanti dell’ultimo decennio. L’intervento interesserà non solo l’architettura della nave, ma anche la qualità dell’esperienza offerta, con l’introduzione di spazi eleganti e servizi esclusivi destinati a ridefinire gli standard della crociera premium. Le prenotazioni per l’estate 2026 sono ufficialmente aperte, e i viaggiatori potranno vivere per la prima volta questa esperienza anche lungo gli itinerari del Baltico e della Scandinavia, con partenze da Warnemünde, oppure scegliere l’MSC World Cruise 2027.

Un nuovo standard di ospitalità in mare

L’MSC Yacht Club, amatissimo per l’atmosfera riservata e l’attenzione ai dettagli, si estenderà su cinque ponti della nave, offrendo 63 suite suddivise in diverse tipologie, capaci di soddisfare le esigenze di coppie, famiglie e viaggiatori solitari in cerca di privacy e comfort. Le suite, arredate con gusto contemporaneo e rifiniture di pregio, includeranno bagni in marmo, minibar gratuito, macchine da caffè Nespresso e un servizio in camera attivo 24 ore su 24. Fiore all’occhiello sarà la Royal Suite, uno spazio raffinato con vasca idromassaggio privata e una terrazza panoramica da 78 metri quadrati affacciata sull’oceano.

Fonte: Ufficio stampa MSC

Relax esclusivo con solarium e lounge panoramiche

L’esperienza a bordo sarà all’altezza delle aspettative grazie alla presenza di un solarium privato con piscina, lettini e area dedicata al pranzo all’aperto. L’ambiente, moderno e luminoso, è pensato per regalare momenti di puro relax, dal primo caffè del mattino a un cocktail sorseggiato al tramonto. A completare l’offerta esclusiva ci saranno il Top Sail Lounge, con le sue ampie vetrate affacciate sul mare e un’atmosfera sofisticata, e il ristorante riservato agli ospiti dello Yacht Club, dove un team di chef e sommelier sarà a disposizione per offrire menu raffinati e abbinamenti enogastronomici su misura.

La nuova Aurea Spa e la palestra Technogym

Il rinnovamento di MSC Magnifica non si limita al segmento luxury. La nave ospiterà anche una nuova MSC Aurea Spa, autentico santuario del benessere da 270 metri quadrati, con sauna vista mare, stanza del sale, percorso Kneipp, docce emozionali e una zona relax dove sorseggiare tè fresco avvolti in una quiete rigenerante. Per chi non vuole rinunciare alla forma fisica, il nuovo centro fitness Technogym al ponte 14 offrirà panorami spettacolari sulla poppa della nave, spazi dedicati allo yoga e al cycling e le più moderne attrezzature sportive.

Fonte: Ufficio stampa MSC

Con l’introduzione dell’MSC Yacht Club su MSC Magnifica, la compagnia conferma il proprio impegno nel proporre un modello di ospitalità capace di fondere eleganza, innovazione e cura sartoriale del dettaglio. Un’interpretazione del viaggio dove ogni momento a bordo si trasforma in un’esperienza di benessere e stile, pensata per chi desidera il massimo dalla propria vacanza in mare.