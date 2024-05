Chiara Ferragni e Fedez, la villa sul lago di Como in vendita: a chi appartiene

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Prosegue il processo di separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. La decisione di vivere in case distinte è giunta tempo fa, ormai. Il rapper ha dapprima vissuto in uno spazio provvisorio, per poi procedere con un acquisto definitivo.

Tra i due c’è però da discutere di alcuni beni in comune, come ad esempio Villa Matilda, dimora da sogno sul lago di Como. Doveva essere un rifugio d’amore e una casa delle vacanze per i piccoli Leone e Vittoria. Risulta invece un investimento poco felice, con vendita già avviata a meno di un anno dall’acquisto.

Ferragnez, villa in vendita

Lo scorso anno erano divenute virali le fotografie della casa da sogno di Chiara Ferragni e Fedez. Un acquisto che dava loro uno sguardo sul futuro, immersi nella natura e ben distanti dal caos di Milano. Un sogno infranto, però, considerando come la giornalista Selvaggia Lucarelli abbia svelato sui social la presenza di un annuncio su un sito di proprietà immobiliari.

Villa Matilda sul lago di Como è in vendita. Ecco parte della descrizione pubblicata: “Caratterizzata da uno stile classico, in perfetta armonia con la semplicità, dove la parola d’ordine è luce. La piscina a sfioro, realizzata su misura per integrarsi nello spazio del parco di circa 1.000 mq, rende esclusiva la proprietà, creando un’atmosfera unica nel suo genere. Tramite un sentiero che discende lungo il parco si ha l’accesso alla Villa distribuita su tre piani e ottimizzata con funzionalità”.

Di chi è la villa dei Ferragnez

La separazione è in corso da un po’ ed è più che mai tempo di discutere della separazione dei beni. È naturale chiedersi, dunque, quale sia il patrimonio della coppia e cosa appartenga a chi. Non è dato sapere se i coniugi abbiano sottoscritto un accordo prematrimoniale. Ciò che sappiamo, però, è che l’attico milanese da 750 metri quadri, divenuta la nuova casa di famiglia, è stato acquistato da Chiara Ferragni.

Lo riporta il settimanale Oggi, che sottolinea come la villa sul lago di Como, invece, sia stata acquistata da Fedez. Differenze non di poco conto, considerando il necessario accordo tra i legali e il fatto che allo stato attuale l’imprenditrice digitale viva in pianta stabile nell’immobile acquistato a Milano con i due figli. Non pare ci sia in programma una vendita e, dunque, non sarebbe da escludere una divisione economica facilitata proprio dall’addio alla villa sul lago, il cui valore è di 5 milioni di euro.

La divisione delle proprietà

Il patrimonio immobiliare di Chiara Ferragni e Fedez è alquanto ricco. Nel corso dei prossimi mesi potrebbe essere modificato considerevolmente, tenendo conto della separazione in corso. Vediamo però al momento in cosa consiste.

L’attico di City Life da circa 800 metri dove attualmente vive l’influencer vive con i suoi figli è intestato alla società della Ferragni. Il valore stimato, terminati i lavori di ristrutturazione, è di circa 10 milioni di euro. Di fatto l’influencer è titolare di ogni diritto su quell’immobile, parte dei beni della società Ferragni Enterprises, di cui lei è socia al 99,9% (l’altro 0,01% è di sua madre).

La villa sul lago di Como appartiene invece all’elenco delle proprietà della società Flv Immobiliare, di cui è socio Zedef srl, società cassaforte della famiglia Lucia, di cui Fedez detiene il 10% (il 90% delle quote sono divise tra sua madre e suo padre).