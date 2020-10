Instagram, tre novità per i suoi 10 anni: icona, mappa Stories e Shopping

editato in: da

Il 6 ottobre 2010 Kevin Systrom e Mike Krieger fanno il loro esordio negli store iTunes rendendo disponibile una nuova app chiamata ‘Instagram‘. Scelgono il nome combinando le parole ‘instant camera’ e ‘telegram’ e partono con 500 mila dollari raccolti grazie a una raccolta fondi gestita dalla Andreessen Horowitz, un’azienda statunitense di venture capital che prima di tutti gli altri aveva fiutato l’affare attorno al mondo dei social network. In due mesi, Instagram viene scaricata dal primo milione di utenti.

Instagram compie 10 anni: quanto ha speso Zuckerberg

Una crescita impressionante, che cattura l’attenzione di Mark Zuckerberg: il 9 aprile 2012 il numero uno di Facebook acquista Instagram, assumendo i suoi 13 impiegati. Il costo dell’operazione è di circa 1 miliardo di dollari divisi tra denaro e azioni; in quel momento l’app conta oltre 25 milioni di utenti.

Nel tempo, una crescita sempre costante: l’app conta oltre un miliardo di utenti attivi, 20 milioni solo in Italia.

Il personaggio maschile più seguito al mondo è il calciatore della Juventus, Cristiano Ronaldo, con oltre 237 milioni di follower. Quello femminile è la cantante Ariana Grande con 203 milioni (dati: settembre 2020)

Prima Snapchat e poi TikTok hanno cercato di minare la leadership di Instagram. Ed è quindi in occasione dei suoi 10 anni che l’app ha deciso di annunciare importanti novità. A cominciare dal cambio dell’icona.

Instagram, come cambiare icona

Per festeggiare il suo decimo compleanno Instagram ha ufficialmente rilasciato una funzione che consente agli utenti di selezionare quale icona dell’applicazione visualizzare sul loro dispositivo mobile.

Ci sono 11 alternative, compresa la primissima icona con cui Instagram si è presentato al mondo.

Per cambiare l’icona, bisogna aggiornare l’app all’ultima versione e poi recarsi nelle impostazioni di Instagram: trascinando il menù (dall’alto verso per il basso), a un certo punto si noterà una particolare animazione sullo schermo, che culminerà con un’esplosione di coriandoli.

Dopodiché sarà possibile selezionare la propria icona preferita, che resterà visibile sulla home del proprio smartphone per tutto il mese di ottobre. Sia per iPhone sia per Android.

Instagram, le altre novità per i 10 anni

Le sorprese non finiscono qui, perché Instagram ha pensato ad altri aggiornamenti:

Mappa delle Stories: sul social approderanno una mappa e un calendario privati delle storie condivise negli ultimi tre anni, per rivivere e ricordare i momenti migliori. La funzione consente di condividere, scaricare e salvare le storie nei propri highlight;

Timeline di prodotto: sarà presto disponibile una timeline che ripercorre i momenti chiave della storia di Instagram;

Shopping: prossimamente sarà disponibile anche su IGTV, mentre un test della stessa funzione sarà avviato nei prossimi mesi su Reels;