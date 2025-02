UNICA 45M Steel: il superyacht che ridefinisce il lusso in mare

Un capolavoro di design e innovazione che combina architettura navale avanzata e un’estetica raffinata, dando vita a un’imbarcazione pensata per chi desidera un’esperienza di viaggio senza compromessi.

Fonte: Ufficio stampa Superyacht UNICA 45M Steel

UNICA 45M Steel è un superyacht che combina architettura navale avanzata e un’estetica raffinata, dando vita a un’imbarcazione pensata per chi desidera un’esperienza di viaggio senza compromessi. Le sue linee fluide e bilanciate, abbinate a volumi generosi e soluzioni progettuali innovative, garantiscono un’armonia perfetta tra spazi interni ed esterni, esaltando il contatto con il mare.

Fonte: Ufficio stampa

La palette cromatica è stata attentamente studiata per fondersi con il contesto naturale: toni neutri e sabbiosi, ispirati alle sfumature della costa, si mescolano con materiali pregiati e finiture ricercate, dando vita a un ambiente raffinato e accogliente. L’uso di legno di teak, vetro e leghe metalliche satinatecontribuisce a creare un’estetica contemporanea ed elegante, che dialoga perfettamente con il paesaggio marino.

Un layout esterno scenografico e funzionale

Il ponte principale si sviluppa con una disposizione ampia e ariosa, culminando in una poppa spettacolare su tre livelli degradanti verso il mare. Questa soluzione architettonica non solo valorizza il design, ma offre agli ospiti un’esperienza unica a stretto contatto con l’acqua.

L’area centrale della poppa è dominata da un’ampia piscina, perfettamente integrata nel layout del ponte e circondata da zone prendisole dotate di lettini ergonomici e cuscini avvolgenti. L’elemento distintivo è il pozzetto infinity, delimitato da una balaustra in cristallo che regala una vista ininterrotta sul mare, amplificando la sensazione di libertà e immersione nell’ambiente circostante.

Fonte: Ufficio stampa

Sul fly deck, lungo ben 16 metri, si sviluppa uno spazio pensato per il massimo relax e la convivialità. Qui si trovano doppie zone prendisole, un’ampia lounge con divani e poltrone dal design raffinato, un tavolo da pranzo con finiture di pregio e un bar con sgabelli, il tutto coronato da una spettacolare jacuzzi rotonda. Questo ponte diventa il luogo ideale per godersi lunghe giornate all’aperto, rilassandosi sotto il sole o ammirando il tramonto in totale comfort.

Il ponte superiore ospita invece un’ampia zona di prua con ulteriori spazi dedicati al relax e all’intrattenimento, perfetta per chi desidera un ambiente più riservato senza rinunciare alla vista sul mare.

Interni essenziali e sofisticati

Gli interni di UNICA 45M Steel sono stati progettati con un’estetica essenziale ma sofisticata, prediligendo materiali pregiati e una distribuzione fluida degli spazi. La luce naturale gioca un ruolo fondamentale, filtrando attraverso ampie finestrature panoramiche che amplificano la sensazione di apertura e continuità con l’esterno.

Sul main deck si trova una suite armatoriale luminosa e spaziosa, con una zona lounge e un ampio bagno privato. Sottocoperta, le cabine ospiti offrono spazi eleganti e ben organizzati, con finiture ricercate e soluzioni di design che garantiscono privacy e comfort assoluto.

Oltre all’estetica e al comfort, UNICA 45M Steel offre anche prestazioni eccellenti. Equipaggiato con due motori CAT C32 da 970 kW ciascuno, il superyacht raggiunge una velocità massima di 15 nodi e una velocità di crociera di 14 nodi. Con un’autonomia di oltre 4.000 miglia nautiche a 10 nodi, è perfetto per lunghe traversate senza compromessi.

L’imbarcazione è dotata delle più avanzate soluzioni tecnologiche, tra cui un sofisticato sistema di illuminazione integrata, che esalta il profilo dello yacht e ne sottolinea le forme eleganti, e dispositivi di gestione intelligente degli spazi, pensati per offrire un’esperienza di bordo intuitiva e personalizzabile.

Un nuovo standard nel mondo dei superyacht

UNICA 45M Steel non è solo un’imbarcazione, ma una dichiarazione di stile e innovazione. Ogni dettaglio è stato progettato per offrire un’esperienza esclusiva, dove il lusso si fonde con la bellezza della natura e il design si esprime attraverso forme armoniose e materiali di pregio. Un vero e proprio capolavoro di ingegneria e creatività, destinato a lasciare il segno nel mondo della nautica di lusso.