Quanto costa incontrare Donald Trump? Il presidente degli Stati Uniti mette in vendita il suo tempo, con uomini d'affari e imprenditori in fila per un colloquio

Fonte: ANSA In vendita incontri e cene con Donald Trump.

Pagare per cenare con un presidente in carica: A Mar-a-Lago, la residenza di Donald Trump in Florida, è possibile. Stando a quanto emerso dai media americani, leader d’azienda e imprenditori stanno sborsando fino a 5 milioni di dollari per ottenere un incontro privato con il presidente degli Stati Uniti.

Per chi non può permettersi una cifra simile, è disponibile un’opzione più “economica”: un milione di dollari per una cena in compagnia del presidente.

Trump monetizza il suo tempo: si paga 1 milione per una cena

Gli eventi esclusivi si svolgono nella sontuosa tenuta di Donald Trump a Palm Beach. È quanto emerso da un’inchiesta di Wired Usa, che riporta testimonianze anonime di persone con conoscenza diretta degli incontri riservati organizzati nella residenza dell’ex presidente.

Attraverso una serie di agganci, i giornalisti che hanno indagato sulle feste sono riusciti a ottenere prima un invito per una candlelight dinner con il presidente, dove era specificato che la partecipazione era limitata e riservata solo a chi fosse disposto a versare un milione di dollari a persona.

L’organizzazione dell’evento era curata dalla Maga Inc., nata per raccogliere i fondi a favore della campagna elettorale di Trump nel 2024, ancor prima che scegliesse la sua squadra di governo.

Poi, grazie al racconto di una fonte rimasta anonima, hanno scoperto che in vendita ci sono anche i colloqui diretti. Ovvero, chi vuole più di una cena con Trump, la cifra lievita a 5 milioni di dollari per una sessione privata. A essere interessati a questa sorta di “versione premium” sono soprattutto imprenditori e uomini di affari, che si affrettano e sbracciano per assicurarsi un incontro.

Dove vanno i soldi? Il mistero dei fondi raccolti

Resta un grande interrogativo: a cosa serviranno i milioni di dollari raccolti con questi eventi esclusivi?

Secondo quanto emerso dall’inchiesta, i fondi sarebbero destinati alla futura biblioteca presidenziale di Donald Trump, un progetto che potrebbe concretizzarsi dopo la fine del suo mandato. Tuttavia, questa spiegazione solleva più domande che certezze. Non esistono dettagli ufficiali su come e quando questa biblioteca verrà realizzata, né sulla gestione dei fondi raccolti.

Per questo motivo l’iniziativa ha attirato critiche da parte di esperti di etica e analisti politici, preoccupati per la mancanza di trasparenza e per il possibile uso di questi incontri come strumenti di influenza politica riservata ai più facoltosi.

Come ha spiegato Don Moynihan, professore di Politiche pubbliche all’Università del Michigan sentito da Wired, nessun altro presidente in carica abbia ha mai richiesto cifre così elevate per incontri privati nei primi mesi del suo mandato.

Il pericolo, secondo l’esperto, è quindi che queste cene e meeting esclusivi diventino una sorta di corsia preferenziale per chi cerca di influenzare l’amministrazione Trump. Soprattutto adesso che si sa quanto i grandi gruppi economici sembrano ben disposti a pagare per avere un posto in prima fila nella politica americana.

Basti pensare che, secondo il report, Elon Musk ha investito almeno 260 milioni di dollari per sostenere Trump, mentre giganti della tecnologia come Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook e Sam Altman hanno versato 1 milione di dollari ciascuno per la cerimonia inaugurale di insediamento.

Tradizionalmente, questi finanziamenti servivano a sostenere il partito o le campagne elettorali. Ma ora, con Trump impossibilitato a candidarsi per un terzo mandato nel 2028, il vero scopo di questi fondi resta un’incognita.