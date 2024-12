Tommy Hilfiger sceglie le Alpi valdostane per celebrare l’iconico stile americano delle feste

Nel magico incantesimo delle Alpi, la Tommy Family ha dato vita a un’esperienza esclusiva in Valle d’Aosta per celebrare il Natale in grande stile.

Fonte: Ufficio stampa Tommy Hilfiger Tommy Family. Mattia Basso e Andrea Arru

Nel magico incantesimo delle Alpi, Tommy Hilfiger ha dato vita a un’esperienza esclusiva in Valle d’Aosta per celebrare il Natale in grande stile. Il marchio ha scelto la località di Champoluc, presso il lussuoso hotel Aethos Monterosa, per accogliere la sua celebre Tommy Family e immergerla in un’atmosfera magica che fonde tradizione, moda e spirito natalizio.

Tra i protagonisti di questa holiday experience, le brand ambassador Elisa Maino e Beatrice Valli, insieme a un gruppo selezionato di ospiti che ha avuto l’occasione di vivere momenti di lusso, sport e intrattenimento in uno scenario da fiaba. L’evento è stato pensato per celebrare non solo le festività, ma anche l’iconico stile classico americano del brand, reinterpretato in chiave moderna e arricchito dalla bellezza delle montagne italiane.

Attività, escursioni e relax

La celebrazione è iniziata a Milano, con una colazione gourmet curata dallo chef stellato Niko Romito, preludio di un viaggio verso le vette innevate. Una volta a Champoluc, gli ospiti si sono immersi in una serie di attività esclusive, che hanno alternato momenti di relax e avventura.

Tra le esperienze proposte, spiccano una parete di ghiaccio per l’arrampicata, un trekking sulla neve e una masterclass di cucina sul marzapane condotta da Beatrice Valli, in perfetto stile natalizio. Ogni attività è stata pensata per offrire un mix di comfort e divertimento, in linea con la filosofia del brand, che unisce eleganza senza tempo e spirito contemporaneo.

Moda e DJ set: il cuore dell’esperienza

La Tommy Family, che include influencer come Yusuf Panseri, Mattia Basso, Filippo Tenca, Benedetta Quagli e molti altri, ha sfoggiato le ultime collezioni TOMMY HILFIGER Fall 2024 e Winter/Pre-Spring 2025. Gli outfit, caratterizzati dal tipico American Touch del marchio, hanno saputo coniugare funzionalità e stile, adattandosi perfettamente al contesto alpino.

Il momento clou dell’evento è stata la cena presso l’hotel Aethos Monterosa, una location che ha saputo unire l’ospitalità italiana a un’atmosfera cosmopolita. La serata, resa ancora più speciale dall’esibizione live unplugged di Giorgia Malerba e dal DJ set di Alberto Perazzolo, ha regalato agli ospiti un mix perfetto di eleganza e divertimento.

Condivisione e spirito del Natale

Non poteva mancare l’aspetto social dell’evento. Gli ospiti hanno immortalato i momenti più significativi di questa esperienza, condividendo foto e video che celebrano non solo la magia del Natale, ma anche lo stile unico di Tommy Hilfiger. L’incontro tra l’eleganza americana e la tradizione delle Alpi italiane ha creato un’atmosfera unica, che ha fatto da sfondo perfetto per raccontare una storia di moda, festività e connessioni autentiche.

Con questo evento, Tommy Hilfiger ha saputo dimostrare ancora una volta la sua capacità di reinterpretare lo spirito delle festività con un tocco inconfondibile, offrendo un’esperienza che unisce stile, intrattenimento e la magia del Natale.