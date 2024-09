Tom ford sceglie Haider Ackermann, sarà il nuovo direttore creativo

Fonte: Ufficio stampa Tom Ford Haider Ackermann

È da poco passato un mese dall’annuncio della separazione tra Peter Hawkings e Tom Ford, la maison americana del lusso, ha comunicato il nome del suo nuovo direttore creativo, lo stilista Haider Ackermann che, con effetto immediato, assume la leadership creativa di tutte le linee Tom Ford, dall’abbigliamento maschile e femminile, agli accessori, al beauty.

Chi è Haider Ackermann?

Lo stilista franco-colombiano, un nome molto noto e apprezzato del fashion system, ha ricevuto un caloroso benvenuto dai rappresentanti dell’azienda che hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali colme di lodi e di entusiasmo. La nomina è stata accolta con gioia anche da Tom Ford, il fondatore del marchio, che ha promesso di essere in prima fila a marzo prossimo per la prima sfilata dello stilista nell’ambito della Paris Fashion Week.

«È con enorme orgoglio che cercherò di onorare l’eredità di Tom Ford, un uomo che ho ammirato a lungo e per il quale nutro il massimo rispetto», ha commentato Haider Ackermann ricevendo l’incarico. William P. Lauder, presidente esecutivo di The Estée Lauder Companies Inc (ELC), ha invece spiegato: «Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Haider Ackermann da Tom Ford. La nomina di Haider rafforza le nostre ambizioni per questo marchio di enorme successo. La sua visione unica e perspicace migliorerà ulteriormente l’impatto globale della casa sulla moda e sulla cultura».

Guillaume Jesel, presidente e CEO di Tom Ford e Luxury Business Development di The Estée Lauder Companies, ha aggiunto: «Haider si distingue come uno dei talenti più visionari e ispiratori della moda. Si avvale della sua profonda affinità con la cultura globale e con le arti per creare moda accattivante e memorabili connessioni emotive. È l’amministratore ideale per portare Tom Ford nel futuro».

Anche Lelio Gavazza, CEO di Tom Ford Fashion, ha accolto la nuova nomina affermando: «Sono estremamente lieto di dare il benvenuto a Haider come direttore creativo di Tom Ford. La sua creatività senza precedenti, in linea con il DNA del marchio, e la sua rinomata esperienza nel settore del lusso saranno fondamentali per portare avanti l’attività di moda nella prossima importante fase di espansione. Lavorando al fianco del talentuoso team di Tom Ford Fashion, la visione moderna di Haider, sia per l’abbigliamento maschile che femminile, sarà essenziale mentre avanziamo e eseguiamo i molti progetti che abbiamo in sviluppo».

Lo stesso Tom Ford, che ha lasciato la casa di moda nel 2023 dopo la vendita da 2,8 miliardi di dollari a ELC l’anno precedente, ha commentato: «Sono stato a lungo un grande fan del lavoro di Haider. Trovo sia il suo abbigliamento femminile che quello maschile ugualmente avvincenti. È un colorista incredibile, la sua sartoria è affilata e, soprattutto, è moderno. Condividiamo molti degli stessi riferimenti storici e non potrei essere più entusiasta di vedere cosa farà con il marchio. Sospetto che sarò il primo in piedi ad applaudire dopo il suo spettacolo di marzo».

Viste le ultime novità, le sfilate di Parigi della prossima primavera saranno a imperdibili, anche per il debutto, già attesissimo, di Ackermann da Tom Ford.

Lo stilista lavorerà a Parigi, città che torna a essere il riferimento del marchio che ha sfilato nell’ambito della Fashion Week di New York e anche a Milano, in occasione della collezione di debutto di Peter Hawkingsche ha lavorato per il brand per meno di un anno.

Lo stilista amato dalle star

Forte la personalità del creativo, apprezzato dai colleghi (non è raro vederlo alle sfilate di altri stilisti, vedi Dries Van Noten e Pierpaolo Piccioli) e amato dalle star (Tilda Swinton e Timothée Chalamet sono alcuni dei suoi amici e indossatori delle sue creazioni più conosciuti) sarà un valore aggiunto per il futuro di Tom Ford che si prepara a una nuova ed emozionante stagione ai vertici della moda che conta.