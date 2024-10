Esiste un Superyacht che trasforma il metanolo verde in idrogeno

50Steel è il primo Superyacht al mondo, prodotto da Sanlorenzo, in grado di trasformare il metanolo verde in idrogeno.

Fonte: Ufficio stampa Sanlorenzo Superyacht 50Steel del Gruppo Sanlorenzo

Grazie all’accordo in esclusiva siglato con Siemens Energy, 50Steel è il primo superyacht al mondo ad utilizzare un sistema Reformer Fuel Cell a metanolo verde per la generazione di corrente elettrica. Un gioiellino prodotto dall’azienda Sanlorenzo primo mono-brand al mondo nella produzione di yacht e superyacht oltre i 24 metri.

Questa soluzione rivoluzionaria consente la produzione fino ad un massimo di 100 kW, con motori di propulsione e generatori diesel spenti. Il sistema, totalmente carbon neutral, aumenta in modo significativo il tempo di permanenza in rada senza consumo di combustibile diesel, coprendo in zero emissioni circa il 90% del tipico tempo di utilizzo di un superyacht, consentendo di ridurre le emissioni del 20/30% a livello annuale.

Precursore del futuro dell’industria nautica

Questa innovazione rende Sanlorenzo un precursore del futuro dell’industria nautica, per il quale le più recenti strategie IMO indicano un obbligo di abbattimento delle emissioni del 20% a partire dal 2030: Sanlorenzo si posiziona così 6 anni in anticipo rispetto all’intero mondo marittimo.

Fonte: Ufficio stampa Sanlorenzo

«Con il varo del 50Steel, Sanlorenzo festeggia una tappa fondamentale della sua storia, nel segno dell’innovazione e della sostenibilità. La nuova linea di superyacht incarna lo spirito pionieristico e la passione per le sfide che da sempre ci guidano nella progettazione e realizzazione della nostra flotta – dichiara il Cav. Massimo Perotti, Presidente e Ceo del Gruppo Sanlorenzo – Credo che ciò che ci distingue sia la capacità di guidare l’innovazione del settore, abbracciando soluzioni all’avanguardia non solo nel design, sempre elegante e confortevole, ma anche nel campo della tecnologia e della sostenibilità, per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione dell’impronta ambientale che ci siamo dati».

50Steel entra nel mercato come esempio concreto di progresso e innovazione: il sistem reformer Fuel Cell permetterà di non imbarcare a bordo l’idrogeno, bensì il metanolo (conservato in un serbatoio da 5000 litri), che verrà poi riformato, abbattendo così i limiti imposti dai rischi di stoccaggio e reperimento dell’idrogeno puro. Anche Lloyd Register ha supportato Sanlorenzo nella validazione del progetto, assegnando la prestigiosa certificazione come convalida di conformità del sistema Fuel Cell a metanolo agli standard ambientali riconosciuti a livello internazionale, consolidandone la credibilità sul mercato.

Sistema circolare carbon neutral

Il metanolo è attualmente fra i combustibili più efficaci per la sostituzione del gasolio, in quanto già disponibile in più di 100 porti in tutto il mondo. Sanlorenzo rinnova il suo impegno verso la sostenibilità scegliendo di utilizzare metanolo verde, prodotto utilizzando esclusivamente fonti di energia rinnovabile e anidride carbonica catturata dall’atmosfera attraverso sistemi cosiddetti di carbon capture: la quantità di CO2 rilasciata nell’aria nel processo di combustione equivale pertanto a quella sottratta all’ambiente per la produzione del metanolo stesso, consentendo un sistema circolare e completamente carbon neutral.

Fonte: Ufficio stampa Sanlorenzo

Ma l’innovazione di 50Steel non si esaurisce nell’impegno per la sostenibilità. Questo superyacht vede l’introduzione sul mercato un’altra innovazione destinata a segnare la storia dell’industria nautica, il sistema HER (Hidden Engine Room), rivoluzionario concept di bordo che permette di interpretare lo spazio in modo inedito, pur mantenendo il prodotto sotto le 500 tonnellate di stazza.