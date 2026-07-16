Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

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Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto quota 194,5 milioni di euro, in vista dell’estrazione di questa sera, giovedì 16 luglio 2026. Parliamo del terzo montepremi più alto nella storia del gioco. Una cifra da capogiro che, tanto per rendere l’idea, basterebbe a pagarsi quasi 10 anni di vacanze nell’isola privata più esclusiva al mondo.

Un paragone insolito, che giunge da un’analisi diffusa da Sisal. È stato messo a confronto il montepremi con il costo di una settimana a Musha Cay. Per la serie: sognare non costa nulla, ma vincere può valere una vita di lusso. Con una simile fortuna, dunque, quali sono le opzioni a disposizione? Vediamo il valore del jackpot cosa potrebbe garantirci.

10 anni a Musha Cay, l’isola dei VIP

L’estrazione del 16 luglio entra nella storia del SuperEnalotto, con i suoi 194,5 milioni di euro in palio. Questo jackpot è alle spalle soltanto dei:

371,1 milioni di euro vinti a febbraio 2023;

209,2 milioni di euro vinti nel 2019.

In assenza del “6”, il montepremi continua a salire e così nella mente degli appassionati si formano un po’ di sogni.

Una cifra del genere aprirebbe le porte di aree esclusive del mondo VIP ma, volendo ragionare per assurdo, quanto a lungo si potrebbe godere di tali servizi in “paradiso”? La meta scelta è Musha Cay, isola privata nell’arcipelago delle Exuma, nel cuore delle Bahamas meridionali, di proprietà di David Copperfield.

Acque cristalline, spiagge incontaminate, ville di lusso e totale riservatezza, ecco come viene descritto questo luogo fantastico. Nel tempo ha ospitato personaggi di ogni sorta, il che spinge facilmente a comprendere come soggiornarvi non sia per tutti.

Si stima una spesa di almeno 400.000 euro a settimana. Facciamo allora due conti: il jackpot da 194,5 milioni basterebbe per circa 486 settimane sull’isola, ovvero quasi dieci anni di vacanza ininterrotta. Questo è un valido consiglio in tema di gestione delle proprie finanze? Niente affatto, ma vi basti sapere che ne avreste modo.

Altri paradisi esclusivi e quanto potresti restarci

Dopo Musha Cay, completiamo questa analisi da matti sognatori con altri 9 luoghi tutti da scoprire. Con 194,5 milioni di euro in banca potreste:

vivere a Necker Island , l’isola di Richard Branson alle Isole Vergini Britanniche, per circa 700.000 euro a settimana (oltre 5 anni);

, l’isola di Richard Branson alle Isole Vergini Britanniche, per circa 700.000 euro a settimana (oltre 5 anni); divertirvi su un mega-yacht in charter , per circa 1,5 milioni di euro a settimana (circa 2 anni e mezzo);

, per circa 1,5 milioni di euro a settimana (circa 2 anni e mezzo); affittare una villa extralusso in Costa Smeralda , in Sardegna, per circa 200.000 euro a settimana (circa 18 anni);

, in Sardegna, per circa 200.000 euro a settimana (circa 18 anni); affittare uno chalet di lusso a Courchevel , sulle Alpi francesi, per circa 300.000 euro a settimana (oltre 12 anni);

, sulle Alpi francesi, per circa 300.000 euro a settimana (oltre 12 anni); prenotare la Royal Suite del Burj Al Arab a Dubai, per circa 150.000 euro a settimana (quasi 25 anni);

a Dubai, per circa 150.000 euro a settimana (quasi 25 anni); vivere a Laucala Island , resort privato alle Figi, per circa 40.000 euro a settimana (oltre 90 anni);

, resort privato alle Figi, per circa 40.000 euro a settimana (oltre 90 anni); affittare una villa overwater a Bora Bora , per circa 30.000 euro a settimana (circa 125 anni);

, per circa 30.000 euro a settimana (circa 125 anni); vivere in un resort della catena Aman , come Amanzoe in Grecia, per circa 35.000 euro a settimana (oltre 100 anni);

, come Amanzoe in Grecia, per circa 35.000 euro a settimana (oltre 100 anni); vivere a The Brando, sull’atollo di Tetiaroa nella Polinesia francese, per circa 25.000 euro a settimana (circa 150 anni).

Altro che pensione da sogno, dunque. In molti di questi posti vi resterebbe anche abbastanza denaro da poter lasciare una ricca eredità. Davvero niente male.

Le dieci vincite più alte nella storia del SuperEnalotto

Di seguito la classifica dei dieci jackpot più ricchi mai centrati: