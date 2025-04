Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: Getty images 5 skateboard più costosi al mondo: quanto valgono

Lo skateboard nasce come oggetto popolare e a costo contenuto, ma negli ultimi anni alcune tavole hanno superato il concetto di strumento per lo sport, diventando simboli di lusso od opere d’arte. Tra collaborazioni con brand di alta moda, materiali preziosi e aste record, certi modelli hanno raggiunto cifre da capogiro.

Dai pezzi unici placcati in oro alle tavole firmate dai grandi nomi dello streetwear, ecco la classifica degli skateboard più costosi di sempre, con prezzi che hanno fatto la storia (e qualche collezionista molto felice).

Azuki Golden Skateboard da 1,2 milioni di dollari

Il record assoluto appartiene ad Azuki, progetto noto nel mondo NFT, che ha lanciato nel 2022 una serie di tavole d’oro 24 carati legate a token digitali. Solo otto esemplari esistenti, uno dei quali è stato venduto per 309 ETH, pari a 1,2 milioni di dollari al cambio attuale.

Le tavole sono belle da vedere, ma rappresentano anche un esperimento di connessione tra fisico e digitale, grazie alla tecnologia dei Physical-Backed Tokens. A rendere iconico il modello venduto, c’è la firma di Tony Hawk, leggenda vivente dello skateboarding.

Supreme x Louis Vuitton Monogram Red da 59.000 euro

Un simbolo della fusione tra streetwear e alta moda, questo skateboard è stato lanciato nel 2017 nell’ambito della celebre collaborazione tra Supreme e Louis Vuitton. Realizzato con rivestimento in pelle monogram LV rossa, viene venduto con una valigetta su misura.

Divenuto oggetto da collezione immediato, è stato rivenduto sul mercato secondario fino a 59.000 euro. Un pezzo raro, più vicino a un’opera di design che a una tavola da usare in strada.

Supreme Mundi da 20.000 euro

Opera dell’artista Adrian Wilson, questo modello è ispirato al celebre dipinto “Salvator Mundi” attribuito a Leonardo da Vinci. È una tavola in acero canadese perfettamente funzionante, con ruote Spitfire e un’estetica che richiama il linguaggio del brand Supreme.

È stata venduta all’asta per 20.000 euro, diventando uno degli oggetti artistici più interessanti legati allo skate, descritta come una riflessione ironica e colta sul valore commerciale dell’arte contemporanea.

Yves Saint Laurent in foglia d’oro da 2.795 euro

Lanciato nel 2021, lo skateboard di Yves Saint Laurent è un oggetto da collezione pensato per chi ama unire stile e design. Realizzato in legno rivestito a mano in foglia d’oro, è venduto senza ruote o truck, come oggetto da esposizione.

Sul lato inferiore è inciso il logo YSL. Il prezzo al lancio era di 2.795 euro. Oggi è introvabile, anche se alcuni esemplari si trovano sul mercato secondario.

Versace Heritage Skateboard da 590 euro

Tra i modelli di alta moda, quello di Versace è il più accessibile ma non per questo meno costoso. Il deck è in legno multistrato, decorato con i classici motivi barocchi dorati della linea “Heritage”.

In vendita a 590 euro, è stato prodotto in tiratura limitata ed è ancora oggi uno dei modelli più richiesti di questo genere.