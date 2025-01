Mahmood in passerella per Yamamoto è la nuova fashion icon globale

Fonte: Ufficio stampa Mahmood in passerella per Yamamoto a Parigi

Non è una novità che Mahmood, sappia muoversi con stile sia nel mondo della musica che in quello della moda. Questa volta, però, il suo nome è risuonato ancora più forte alla Paris Fashion Week, dove ha sfilato per Yohji Yamamoto, uno dei più grandi maestri della moda contemporanea.

Il 23 gennaio, Mahmood ha calcato la passerella indossando un sofisticato completo bicolor beige-nero dalle linee geometriche e dai tagli audaci, che si sposavano perfettamente con il suo stile personale. Con capelli arruffati, baffi curati e la sua naturale disinvoltura, Mahmood ha catturato l’attenzione del pubblico, dimostrando che il modelling potrebbe essere una seconda carriera. “È stato un onore, Yohji san”, ha scritto sui social, accompagnando il commento con scatti della sfilata e un ringraziamento in caratteri giapponesi.

Fonte: Ufficio stampa

Ma questa non è certo la prima volta che Mahmood si distingue nel fashion system. Recentemente invitato al défilé di Louis Vuitton firmato da Pharrell Williams, ha confermato la sua presenza tra gli ospiti più esclusivi del panorama internazionale. E già nel 2022 aveva fatto parlare di sé sfilando per Burberry, un debutto che aveva segnato il suo ingresso ufficiale nel mondo delle passerelle.

Una carriera in ascesa tra musica e moda

Louis Vuitton, Burberry, Prada, Maison Margiela: la lista delle maison che scelgono Mahmood come ambasciatore o modello è sempre più lunga. Una crescita esponenziale, anche a livello internazionale, che ha preso slancio nel 2022 con la sua partecipazione all’Eurovision accanto a Blanco. La performance di Brividi non solo ha conquistato il pubblico musicale, ma ha anche messo in evidenza il suo stile unico: abbinamenti audaci, canottiere che rivelano le braccia, pantaloni oversize e bustini rigidi.

Mahmood non è solo un cantante di successo, ma anche un maestro del trasformismo, con beauty look sempre diversi: treccine, capelli spettinati, styling wet o onde strutturate. La sua capacità di reinventarsi lo ha reso un’icona di stile, un punto di riferimento per le nuove generazioni e una figura ricercata dalle più grandi firme del mondo.

Un futuro tra moda e palcoscenico

L’avventura di Mahmood nel fashion system sembra essere solo all’inizio. Non si esclude, infatti, che possa collaborare ancora con Yamamoto o altre maison in vista del suo ritorno sul palco dell’Ariston, questa volta in veste di co-conduttore del Festival di Sanremo.

Fonte: Ufficio stampa

La parabola di Mahmood rappresenta un esempio di come musica e moda possano fondersi in una narrazione unica e affascinante. Che sia sul catwalk di Parigi o sul palco di un concerto, Mahmood non smette di stupire, affermandosi come una delle figure più interessanti del panorama artistico e culturale contemporaneo.