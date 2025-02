Tre decenni di successi per Dsquared2, lo stile urban apre la Milano moda

Fonte: IPA Alessandro Pomponi per Dsquared2

Ieri sera durante la Milano Fashion Week, il brand Dsquared2 ha festeggiato il suo 30° anniversario con una sfilata che ha lasciato il pubblico senza fiato. I gemelli canadesi Dean e Dan Caten, fondatori del marchio, hanno orchestrato uno spettacolo che ha saputo coniugare moda, musica e performance artistiche, celebrando tre decenni di creatività e innovazione.

La serata è iniziata in grande stile con l’apparizione della rapper Doechii, che è scesa da un veicolo blindato traboccante di banconote, dando il via a uno show energico e coinvolgente. La passerella, allestita come un nightclub newyorkese, ha visto sfilare celebrità del calibro di Naomi Campbell, che ha chiuso lo spettacolo indossando un audace body in pelle da biker, e le top model Isabeli Fontana e Irina Shayk.

Omaggio alle origini

La collezione presentata ha reso omaggio alle radici canadesi dei designer, mescolando elementi tipici dell’abbigliamento outdoor con dettagli urbani e streetwear. Tra i capi più emblematici, spiccano i shorts cortissimi abbinati a corsetti con lunghi strascichi, gli abiti in rete trasparente sovrapposti a voluminosi piumini e i cappelli oversize in pelliccia. Per l’uomo, sono stati proposti shorts ampi indossati sopra jeans larghi e giacche in lamé argento e oro abbinate a camicie a quadri e jeans decorati con gioielli.

Fonte: IPA

Collaborazioni esclusive

In occasione di questo importante traguardo, Dsquared2 ha svelato una serie di collaborazioni esclusive con brand come Magliano, Vaquera, Better, Ducati e la leggendaria band Kiss. Queste partnership hanno dato vita a capi unici, tra cui T-shirt e biancheria intima glitterata, che hanno arricchito ulteriormente la collezione e sottolineato l’eclettismo del marchio.

Un finale sorprendente

A rendere la serata ancora più memorabile è stata la partecipazione dell’attrice Brigitte Nielsen, che, vestita da poliziotta sexy, ha inscenato l’arresto dei gemelli Caten, aggiungendo un tocco di ironia e spettacolarità all’evento. La festa è poi proseguita con esibizioni live di Doechii e JT, trasformando la sfilata in un vero e proprio party all’insegna della musica e del divertimento.

Fonte: IPA

Fondata nel 1995, Dsquared2 ha saputo imporsi nel panorama della moda internazionale grazie alla capacità di combinare l’artigianalità italiana con l’estetica canadese e un’attitudine provocatoria. In questi 30 anni, il brand ha continuamente reinventato sé stesso, mantenendo sempre una forte identità e conquistando un pubblico eterogeneo e globale.

Uno sguardo al futuro

Con questa sfilata celebrativa, Dsquared2 non solo ha reso omaggio al proprio passato, ma ha anche gettato le basi per il futuro, dimostrando di essere pronto a continuare a innovare e sorprendere nel mondo della moda. Le collaborazioni presentate e l’energia dello spettacolo sono la testimonianza di un marchio in continua evoluzione, capace di adattarsi ai tempi senza mai perdere la propria essenza.

In conclusione, la sfilata di ieri sera è stata molto più di una semplice presentazione di moda: è stata una celebrazione della creatività, della collaborazione e della passione che hanno reso Dsquared2 un’icona nel settore. Un evento che resterà impresso nella memoria di tutti i presenti e che segna un nuovo capitolo nella storia del brand.