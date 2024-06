Fonte: Ufficio stampa Ralph Lauren Ralph Lauren firma le divise USA per i Giochi Olimpici

Fin dalla sua nascita, Ralph Lauren è stato sinonimo di eleganza senza tempo e qualità impeccabile. L’associazione del marchio ai Giochi Olimpici e Paralimpici testimonia il suo impegno nel sostenere e celebrare l’apice dei risultati atletici umani. I modelli di Ralph Lauren per il Team USA riflettono i valori duraturi del marchio di integrità, qualità e spirito di ottimismo che trascende il mondo della moda.

Ralph Lauren ha presentato le uniformi della parata di apertura e chiusura del Team USA per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, tornando per la nona volta come Official Outfitter del Team USAper vestire i migliori e più brillanti atleti della nazione.

Portando l’eredità dell’eleganza sportiva nell’era moderna, le uniformi del Team USA di Ralph Lauren celebrano gli stili classici che sono fatti per essere amati e durare per generazioni mentre mostrano l’iconica bandiera americana sull’impareggiabile scena globale.

«Il Team di Ralph Lauren è profondamente onorato di curare ancora una volta l’aspetto della delegazione americana in quanto rappresenta il nostro paese in uno degli eventi più celebrati e leggendari del mondo. Per quasi 60 anni, Ralph Lauren è stato un pioniere all’intersezione tra stile e sport, la vivacità, la passione e l’espressione di sé nello sport sono state un punto di contatto centrale di ispirazione per il nostro marchio fin dall’inizio dell’iconico marchio Polo nel 1967. Quest’estate, Parigi è lo sfondo in cui moda e sport si scontreranno sul palcoscenico mondiale con un pubblico globale e questa è una proposta incredibilmente eccitante», ha affermato David Lauren, Chief Branding and Innovation Oflicer, Ralph Lauren Corporation.

La collezione Team USA di Ralph Lauren trae ispirazione dalla dinamica e vibrante città ospitante di Parigie dal ricco patrimonio dello sport olimpico e paraolimpico, abbracciando uno spirito patriottico riflesso nei colori della bandiera: rosso, bianco e blu.

L’uniforme della cerimonia di apertura del 2024 è la versione moderna di un look su misura, con un classico blazer di lana monopetto su misura con puntate rosse e bianche e una camicia oxford a righe, inaspettatamente abbinata a un jeans affusolato e una classica scarpa buck in pelle scamosciata.

L’uniforme della cerimonia di chiusura del 2024 è definita da una giacca sportiva in stile moto abbinata a denim bianco e una polo del programma personalizzato Create Your Own del marchio e realizzata con Innovativa tecnologia a maglia piatta che mira a ridurre al minimo gli sprechi derivanti dal tessuto in eccesso. Ogni articolo delle uniformi è fabbricato proprio negli Stati Uniti.