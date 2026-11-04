Da oltre 35 anni a Radio Deejay con Linus, tra Isola dei famosi, Le Iene e Dopofestival: le stime sui compensi e la casa nel centro di Milano

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ANSA Quanto guadagna Nicola Savino

Nicola Savino è uno dei conduttori più conosciuti della radio e della televisione italiana. Una carriera costruita in oltre quarant’anni di lavoro, iniziata dietro le quinte di una piccola emittente locale e proseguita con programmi di grande successo, collaborazioni importanti e la conduzione di alcuni degli appuntamenti più seguiti dell’intrattenimento televisivo.

Chi è Nicola Savino e come ha costruito la sua carriera

Nato a Lucca il 14 novembre 1967, Nicola Savino è cresciuto a Metanopoli, nel territorio di San Donato Milanese. La sua passione per la musica e per la comunicazione si manifesta molto presto. Nel 1984, quando ha appena 16 anni, comincia a lavorare in una piccola radio locale, Radio San Donato. La svolta arriva nel 1989, quando entra a Radio Deejay. Inizialmente lavora come fonico e regista, occupandosi della parte tecnica delle trasmissioni. Un’esperienza che gli permette di conoscere da vicino il funzionamento della radio e di collaborare con alcuni protagonisti del settore, tra cui Fiorello e Marco Baldini.

Nel 1996 torna stabilmente a Radio Deejay e inizia a intervenire durante Deejay chiama Italia, il programma condotto da Linus. I suoi commenti spontanei e ironici conquistano progressivamente gli ascoltatori, tanto da trasformare quello che era nato come un intervento occasionale in una presenza fissa. Dal 1999 diventa ufficialmente co-conduttore della trasmissione, dando vita a un sodalizio professionale con Linus che prosegue ancora oggi. La radio rappresenta una parte fondamentale della sua carriera e una delle attività professionali più durature.

Il successo in televisione e i programmi più importanti

Parallelamente alla radio, Savino costruisce un percorso televisivo che lo porta a lavorare con Rai, Mediaset e Sky. Prima di diventare un volto riconoscibile davanti alle telecamere, si occupa anche di autorialità, collaborando alla realizzazione di programmi come Zelig e Festivalbar.

La popolarità televisiva cresce con trasmissioni come Quelli che il calcio, dove inizialmente lavora come inviato, e successivamente con programmi di intrattenimento e varietà. Tra le esperienze più importanti figura la conduzione de L’Isola dei famosi, prima nel 2011 e poi nel 2012. Negli anni successivi arriva anche alla guida di Colorado e, dal 2017 al 2021, diventa uno dei conduttori de Le Iene su Italia 1.

Nel suo percorso trovano spazio anche il Dopofestival di Sanremo, 90 Special, Back to School e diversi game show. Dal 2022 al 2025 lavora soprattutto su TV8, dove conduce 100% Italia e successivamente Tris per vincere. Il ritorno in Rai avviene nel 2025 con Freeze – Chi sta fermo vince!, insieme a Rocío Muñoz Morales. Nel gennaio 2026 conduce Tali e quali, mentre a febbraio torna protagonista del Festival di Sanremo alla guida del Dopofestival, su scelta di Carlo Conti.

Quanto guadagna Nicola Savino tra radio, televisione e collaborazioni

Una delle principali fonti di reddito di Nicola Savino è rappresentata dal lavoro radiofonico. La collaborazione con Radio Deejay, che dura da oltre 35 anni, costituisce infatti un appuntamento professionale stabile: attualmente è in onda dal lunedì al venerdì con Deejay chiama Italia, insieme a Linus. Secondo alcune stime non ufficiali, i compensi degli speaker radiofonici di maggiore notorietà possono raggiungere diverse centinaia di migliaia di euro all’anno. A questa attività si aggiungono i compensi per la conduzione televisiva.

Non bisogna poi dimenticare le altre attività legate al mondo dello spettacolo. Savino ha lavorato come autore televisivo, imitatore, doppiatore e attore. Ha partecipato, tra gli altri, a progetti cinematografici come Mi fido di te e Agente matrimoniale, oltre ad aver prestato la voce a personaggi di film d’animazione come Zootropolis e Happy Feet 2.

Ma qual è il patrimonio complessivo di Nicola Savino? Non esistono stime ufficiali e verificabili del suo capitale personale. Il conduttore non ha mai reso pubblici i propri redditi, il valore dei suoi investimenti o la consistenza dei suoi risparmi.

In rete circolano tuttavia alcune stime sui compensi percepiti nel corso della sua carriera. Per la televisione, le indiscrezioni relative a programmi come L’Isola dei Famosi e Le Iene indicano cachet che, per i conduttori più affermati, possono oscillare tra 20.000 e 25.000 euro a puntata. Per il Dopofestival 2026, invece, alcune ricostruzioni giornalistiche ipotizzano un compenso complessivo compreso tra 30.000 e 70.000 euro per l’intero periodo di conduzione. Si tratta, in entrambi i casi, di cifre non confermate direttamente dall’interessato.

Dove vive oggi Nicola Savino

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel marzo 2026, il conduttore ha spiegato di avere un approccio prudente nella gestione del denaro e di considerare il mattone una forma di investimento affidabile. Savino ha raccontato di aver affrontato un percorso di analisi durato sei anni per riuscire a superare alcune paure e difficoltà psicologiche legate alla scelta della casa. In particolare, l’idea di acquistare un’abitazione e trasferirsi nel centro di Milano era condizionata da un trauma dell’infanzia e da una forte paura dell’abbandono, collegata anche alla prolungata assenza del padre.

Il percorso terapeutico lo ha aiutato ad affrontare questi blocchi e a compiere finalmente il passo dell’acquisto. Oggi vive in un elegante appartamento in stile vecchia Milano, caratterizzato da arredi ricercati, una collezione di dischi in vinile e una postazione da deejay, che riflette la sua lunga passione per la musica e la radio.