Il modello delle vecchie superstar si frammenta e il mercato della musica premia le nicchie, le scene locali e i superfan: i dati del 2026

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Il mercato della musica sta cambiando pelle. Il modello tradizionale basato sulle grandi superstar anglosassoni perde terreno a favore di mercati emergenti come India e America Latina, spinti da streaming e consumi locali. L’Occidente risponde puntando sui superfan e sulla tenuta del formato fisico, con l’Italia che si conferma un’isola felice tra digitale e vinile.

La caduta delle Superstar: i dati del Global Music Pulse 2026

Negli ultimi anni il modo in cui ascoltiamo e scopriamo musica è cambiato radicalmente, spinto da piattaforme di streaming, social network e algoritmi che hanno progressivamente ridefinito le mappe del mercato discografico.

Per capire chi guidi davvero i consumi attuali si può consultare il Global Music Pulse 2026, il report che analizza la globalizzazione del mercato musicale, dal quale emerge una tendenza chiara: il concetto di “superstar” si sta allontanando dal classico monopolio anglo-americano per distribuirsi su scala globale.

Nel 2021 Stati Uniti e Regno Unito concentravano il 55,7% degli artisti al vertice delle classifiche mondiali, ma oggi la loro quota è scesa al 40,7%. Un dato nato dalla rapidità con cui gli artisti locali riescono a conquistare un pubblico sempre più ampio, concentrandosi grazie ai social su scene regionali e comunità di fan coese.

La spinta dei mercati emergenti

La vera crescita del settore arriva oggi da aree geografiche fino a poco tempo fa considerate secondarie. L’India è un esempio lampante: i suoi artisti scalano le classifiche con una velocità senza precedenti, spinti sia dai connazionali che vivono all’estero che dai milioni di nuovi ascoltatori mensili connessi dai loro smartphone.

In America Latina la musica locale la fa da padrona, grazie allo streaming e all’affermazione di generi come i corridos tumbados, che hanno portato la regione a registrare un incremento dei ricavi del 17,1%, con il Messico salito al decimo posto tra i mercati globali e il Brasile all’ottavo.

Allo stesso modo le regioni dell’area MENA (Middle East and North Africa) crescono a ritmi superiori al 15%, sostenute quasi esclusivamente dal consumo digitale, che arriva a coprire il 97,5% dei ricavi totali della discografia locale.

Il punto sul mercato occidentale

In Occidente la crescita è più lenta ma costante. Non essendoci più i ritmi di un tempo nell’aumento dei nuovi abbonati alle piattaforme, l’industria si è concentrata su chi è disposto a spendere di più per la propria musica: i cosiddetti superfan.

Lo dimostra il ritorno in grande stile dei formati fisici, soprattutto del vinile, che continua a registrare vendite in aumento da quasi vent’anni, con l’Italia che rappresenta un caso unico in Europa, dove le classifiche dei brani più ascoltati sono dominate da artisti nazionali, grazie anche alla popolarità di eventi come Sanremo e della crescita del genere urban.

Un pubblico affezionato che continua ad acquistare dischi e vinili, affiancandoli all’ascolto quotidiano sulle piattaforme streaming, dimostrando una risposta dei consumatori meno polarizzata e capace di fruire tanto del digitale quanto dei formati fisici.