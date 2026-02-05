Epstein e i Gates: nei file c'è la motivazione di Melinda French Gates di divorziare e proseguire da sola la filantropia

Il nome di Melinda Gates, filantropa sempre piuttosto in disparte, è finito al centro del caso Epstein come presunta vittima. Dai file pubblicati emerge una conoscenza (confermata anche da diverse foto) tra Jeffrey Epstein e Bill Gates, ex marito di Melinda French. In una email archiviata, Epstein scrive a Gates in riferimento a delle medicine fatte prendere di nascosto alla moglie, perché l’aveva contagiata con una malattia venerea presa durante un festino con delle donne procurategli da Jeffrey Epstein.

Presumibilmente uno dei motivi del divorzio, del quale Melinda sembra essere molto serena, mentre Bill Gates ha sempre dichiarato essere stato un errore o un fallimento. In ogni caso un divorzio miliardario, come minimo, che permette a Melinda French Gates di proseguire il suo lavoro di filantropia. Lasciata la fondazione, creata con il marito, Melinda si dedica ora a un tema più specifico che le interessa: l’uguaglianza di genere.

Melinda Gates: chi è

Melinda French Gates è nata e cresciuta a Dallas. Ha frequentato e conseguito una laurea in Informatica ed Economia ed è entrata in Microsoft nel 1987 come sviluppatrice di prodotti multimediali. Nello stesso anno ha iniziato la frequentazione con il co-fondatore Bill Gates.

I due si sono sposati nel 1994 e hanno divorziato 27 anni dopo, nel 2021. Melinda e il marito hanno creato quella che è ancora oggi la più grande organizzazione benefica privata al mondo. Attiva tra il 2000 e il 2024 (quando l’ha lasciata per aprire la propria fondazione) hanno seguito progetti incentrati sulla salute globale, lo sviluppo e l’istruzione.

Grazie all’accordo di divorzio Melinda ha ricevuto 12,5 miliardi di dollari per l’attività filantropica che ha deciso di dedicare alle donne e alle famiglie. È, anche per questo, diventata una delle megadonatrici del Partito Democratico statunitense, sostenendo Kamala Harris alle elezioni presidenziali del 2024 per concentrarsi sul diritto all’aborto e non solo.

Il divorzio milionario da Bill Gates

Il divorzio tra Bill e Melinda Gates è stato uno dei più discussi per via della cifra spartita. Non si conosce molto, ma sappiamo che non c’era un accordo prematrimoniale e che Melinda non ha richiesto il mantenimento del coniuge.

Per quanto non si conoscano tutti i dettagli, è evidente che si tratta di una grande ricchezza.

Per dare qualche numero, al 2021:

Bill Gates aveva un patrimonio di 133 miliardi di dollari;

Melinda French Gates un patrimonio di 70 miliardi di dollari;

l’1% di azioni della coppia in Lyft valeva 7 miliardi di dollari;

la Fondazione Bill e Melinda Gates deteneva asset per un valore di oltre 50 miliardi di dollari;

in 24 anni la coppia ha donato alla fondazione 59,5 miliardi di dollari.

A quanto ammonta il suo patrimonio

La rivista Forbes ha definito Melinda French Gates una delle donne più potenti al mondo. Nel 2021 è stata inserita nella lista delle 100 donne della BBC e ha ottenuto una lunga lista di premi e onorificenze, tra cui la Medaglia presidenziale della libertà degli Stati Uniti e la Legione d’onore francese per le attività e gli sforzi filantropici.

Tutto questo è possibile, evidentemente, non solo per i suoi valori, ma anche per il suo patrimonio enorme. A gennaio 2026 questo era stimato in 29,6 miliardi di dollari secondo Forbes.

Cosa ha detto sulle accuse contro l’ex marito

Rileggendo le diverse interviste rilasciate da Melinda dopo il divorzio, sono in molti a pensare che tra i motivi della fine della relazione ci possano essere anche i legami con Jeffrey Epstein. Nel suo libro Melinda ha scritto di aver messo fine a 27 anni di matrimonio per “rimanere fedele ai miei valori”. Nel 2025 raccontava:

Ero arrivata a un punto in cui ho capito che dietro alle apparenze erano successe cose di cui non ero al corrente e ho preso decisioni che mi permettessero di rispettare la mia integrità e ciò in cui credo.

Bill Gates ha ammesso i tradimenti (al plurale) e Melinda ha raccontato di una spirale negativa dei rapporti tra lei e il marito che combacia con il rilascio di informazioni del caso Epstein.

Dopo la pubblicazione di milioni di documenti del caso, si è tornati a parlare del rapporto tra Bill Gates e Jeffrey Epstein. Melinda, in una intervista recente, ha dichiarato di essere stata pervasa da una “tristezza incredibile” e di “essere felice di essere lontana da tutto questo schifo”.

Le domande poste a lei le rigira al marito. Dice di non sapere da dove iniziare e che a rispondere dovrebbero essere le persone coinvolte e il suo ex marito. Da parte sua Bill Gates nega qualsiasi condotta impropria correlata a Epstein, quindi ai reati sessuali che gli sono costati la libertà.

French Gates ha aggiunto che leggere i dettagli dei milioni di documenti emersi le ha riportato in mente i ricordi di “momenti molto, molto dolorosi del mio matrimonio” e che leggere di quelle ragazze è “straziante” e “inimmaginabile”.