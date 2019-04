Isola dei Famosi 2019: quanto vince il primo classificato

editato in: da

Anche l’edizione 2019 del reality show L’Isola dei Famosi giunge ormai al termine. In attesa però di scoprire il nome del vincitore che verrà decretato al termine della serata del 1° aprile in onda su Canale 5, vediamo a quanto ammonta il suo montepremi.

Cala il sipario sulle spiagge dell’Honduras – ormai celebre location di questo reality targato Mediaset – dopo che colpi di scena e battibecchi non sono mancati.

Sono tante le vicende che si sono susseguite nel corso di questa quattordicesima edizione e che hanno visto protagonisti vip come Riccardo Fogli, Jo Squillo, Paolo Brosio. E ora che la finalissima è alle porte, il ricco montepremi spetterà solo a uno dei 5 naufraghi rimasti ancora in gara, ovvero Marco Maddaloni, Luca Vismara, Marina La Rosa, Sarah Altobello, Aaron Nielsen.

A stringere tra le mani la fortunata vincita dell’edizione 2019 sarà però solo uno di loro, ma chi? In attesa del verdetto finale, sono partiti già i pronostici da parte degli scommettitori. Secondo i bookmakers infatti la finale si giocherà tra Marina La Rosa e Marco Maddaloni e alla fine dovrebbe essere proprio l’ex gieffina ad uscirne trionfante. Tuttavia, i giochi sono ancora aperti e bisognerà attendere qualche ora per scoprire in diretta chi sarà effettivamente il vincitore.

Ma quanto guadagnerà il vincitore dell’Isola dei Famosi 2019? I cachet di conduttori e concorrenti, si sa, sono spesso molto alti e anche questa volta i dati sembrano confermare questa ipotesi. Se, infatti il compenso della storica conduttrice del reality Alessia Marcuzzi sembra essere stato lo stesso del 2018, ovvero di 90.000€ a puntata, non è poi da meno anche quello del “naufrago” vincitore. Stando alle prime indiscrezioni, il suo montepremi finale sarà di 100.000€ in gettoni d’oro. Una cifra importante che potrà essere incassata dal vincitore assoluto dopo aver superato il televoto drgli telespettatori.

Cinque naufraghi, cinque caratteri differenti, pronti a mettersi in gioco per l’ultima volta all’interno di questa esperienza che ha messo a dura prova corpo e animo. L’obiettivo? Solo uno, arrivare a conquistare il ricco bottino che spetta al vincitore dell’Isola dei Famosi 2019.