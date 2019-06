Dove vivono i ricchi? Le città amate dai miliardari

Se sin dall’infanzia avete sempre sognato di poter diventare vicini di casa di un multimiliardario, allora questa è la vostra occasione. Forbes, storica rivista economica e finanziaria statunitense, ha analizzato il report Wealth-X Billionaire Census, andando a scoprire quali sono le città più amate dai miliardari di tutto il mondo. Senza sorprese, gran parte dei 2.604 miliardari oggi in vita ha la propria residenza negli Stati Uniti (705 per la precisione), con Cina (285 miliardari, più 87 che vivono a Hong Kong) e Germania (142 miliardari) a chiudere il podio. L’Italia è solamente 13esima in classifica (con 47 miliardari residenti), due posizioni in meno rispetto alla classifica dell’anno precedente.