L’avvolgente collezione Cocooning scalda l’inverno firmato Loro Piana

Per la stagione Autunno Inverno 2023-2024, torna la Collezione Cocooning di Loro Piana, estesa per la prima volta anche all’uomo, che combina eccellenza e spirito innovativo. Per lui, maglie, felpe e pantaloni, proposti in Aircash o in una miscela di cotone, cashmere e lana, hanno volumi morbidi dalla vestibilità confortevole, sempre raffinata. Un’attitudine rilassata che si esprime attraverso una palette di colori naturali, non tinti, per preservare tutte le caratteristiche nobili di materiali di altissima qualità, come l’Aircash, un filato di cashmere sottile ma estremamente caldo e piacevole sulla pelle, e il Cashmere Fleece, nuovo tessuto a maglia di jersey 100% cashmere, lavorati e interpretati per far sì che le texture siano sempre in primo piano, trasformando gli undergarment lavorati a maglia nell’equivalente sartoriale di un abbraccio.