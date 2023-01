Flavio Briatore racconta la sua capsule collection “FB privè”

Il business man viaggiatore è il nuovo interprete della speciale capsule che Suns Boards firma assieme al manager e imprenditore Flavio Briatore. Un accordo esclusivo siglato da parte di Zero Company (azienda capitanata dal CEO Pasquale Vendola che produce e distribuisce il brand Suns Boards) per celebrare questi ultimi anni di grandi risultati e portare il gruppo verso un processo costante di internazionalizzazione.

Durante il Pitti Immagine Uomo a Fortezza del Basso, Flavio Briatore ha presentato con Zero Company in anteprima la collezione, caratterizzata da modelli unici e innovativi che, per comodità e leggerezza, interpretano pienamente lo spirito del brand e del business man viaggiatore. Un progetto stilistico nato sotto la direzione creativa di Paolo Muccifora e Lucia Blondi, disegnato a 4 mani assieme a Flavio Briatore, per una linea di capi confortevoli, ispirati ad un uomo elegante, che ama viaggiare e che trova così la sua cifra di stile. All’interno di ogni capo è presente la frase icona del progetto: La libertà è viaggiare leggeri.

Un progetto che è sintesi espressiva di design e di manifattura italiana, grazie ad un mix equilibrato di sensorialità e funzionalità. Due le particolarità principali : la prima è che ogni capo presenta un’innovativa chiusura che permette di racchiudere su sé stesso ogni singolo prodotto, ottimizzando spazi e rendendo i movimenti semplici e facili da gestire; la seconda è che ogni capo prende il nome di città dove farà tappa il prestigioso circuito di Formula1.

La capsule sarà in vendita all’interno di tutti gli store SUNS BOARDS oltre che online, e si affiancherà alla main collection FW23/24, quest’ultima riconosciuta per il suo mix di essenzialità, ricerca e colore e dall’inconfondibile cerchietto, logo del brand.

In questa occasione QF Lifestyle ha scambiato due chiacchere con Flavio Briatore allo stand di Suns Boards, per farsi raccontare il suo punto di vista su questa collezione.

Flavio, da cosa nasce l’dea di questa capsule collection?

Sono un uomo e un imprenditore che viaggia molto, mi sono reso conto di quanto sia difficile gestire una valigia. I vestiti spesso occupano troppo spazio, il peso la rende troppo pesante ed una volta aperta, ci ritroviamo con gli abiti stropicciati. Ho voluto una collezione che risolvesse questi problemi, con capi d’abbigliamento leggeri e tessuti termici che non si rovinassero durante il viaggio. Il claim di questa collezione è infatti: “La libertà è viaggiare leggeri”.

Quali sono state le scelte cromatiche?

I colori sono molti, prevalentemente quelli che amo indossare io: il blu, il nero e il bianco. Questa capsule mi rappresenta anche da questo punto di vista..

Chi è l’uomo “FB PRIVE’?”

Ogni uomo che faccia almeno un viaggio all’anno, per diletto ma soprattutto per business, un uomo che ha la necessità di viaggiare comodo, leggero e sempre in ordine, avendo addosso capi dallo stile inconfondibile e dei tessuti tecnici, termici e pregiati. Viaggiare comodi e certi di essere sempre in ordine, rende l’uomo libero di potersi muovere con serenità nel business system.