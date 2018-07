Quanto guadagnano Jeff Bezos e i dirigenti e dipendenti di Amazon

editato in: da

“Jeff Bezos in 10 secondi guadagna più di quanto venga pagato un dipendente Amazon in tutto l’anno”, lo haamericano Bernie Sanders.

Il politico statunitense si è scagliato contro le cifre che guadagna il ceo di Amazon confrontando i suoi guadagni con quelli dei suoi dipendenti, affermando: “Il suo patrimonio è cresciuto di 275 milioni di dollari al giorno”. Il senatore ha ricordato anche che in alcuni Stati i dipendenti devono richiedere i sussidi governativi per mantenere le famiglie. Una presa di posizione non solo contro Amazon, ma verso tutte quelle società che creano profitto, ma i cui lavoratori hanno comunque problemi ad arrivare a fine mese: “Se c’è un nuovo boom dell’economia, perché si lavora di più a salari più bassi che non permettono di risparmiare?”.

Su Glossdoor, sito internet nel quale in forma anonima impiegati ed ex impiegati possono recensire le aziende per cui hanno lavorato, sono stati pubblicati i salari delle varie posizioni del colosso dell’e-commerce con la sede principale a Seattle. E se un ingegnere che sviluppa software – in base al livello – può guadagnare dai 98.999 mila dollari all’anno ai 130 mila dollari all’anno, un addetto al magazzino prende 13 dollari l’ora. Un manager senior guadagna circa 129.859 dollari l’anno, mentre un manager di area 58mila dollari l’anno. Lo stipendio del servizio clienti, invece, ammonta a circa 11 euro, ma può variare oscillando dai 9 ai 16 dollari. A fine anno la retribuzione totale media si aggira sui 23.100 dollari. Mentre può variare da 113,792 mila dollari a 178mila lo stipendio che intasca in un anno di lavoro un manager senior “Technical Program”.

Tutti dati che si basano sui rapporti salariali forniti dai dipendenti (o ex) oppure stimati in base a metodi statistici.

Dalle cifre dichiarate dal colosso dell’e-commerce sembra che la paga mediana dei suoi dipendenti ammonti a 28,446 mila dollari. Cifre rese note a seguito della nuova normativa, la Securities and Exchange Commission, che obbliga le aziende a rendere noto il rapporto salariale tra i dipendenti. Su questa cifra poi Amazon ha fatto sapere, in una nota inviata alla CNN, che per calcolare la retribuzione mediana vengono inclusi lavori part-time, a tempo pieno e stagionali in oltre 50 Paesi”. Aggiungendo anche che la retribuzione oraria per un lavoratore a tempo pieno nei centri di evasione ordini supera i 15 dollari, prima degli straordinari.

Ammontano a mezzo milione i dipendenti di Amazon, Jeff Bezos in una lettera agli azionisti ha fatto notare che il colosso ha creato 130 mila posto lo scorso anno.