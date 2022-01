Secondo un’indagine dell’Osservatorio di Manpower Group, l’inizio del 2022 dovrebbe portare in dote una spinta notevole per quel che riguarda le assunzioni, con un +22% nel primo trimestre, grazie soprattutto a due settori: quello della finanza e quello immobiliare. Mentre per il rapporto i datori di lavoro sembrano tornati ad aver fiducia nel futuro, piccole e medie imprese continuano però ad arrancare. Ma come scegliere il prossimo impiego? In cosa specializzarsi? Ecco quali dovrebbero essere i lavori più richiesti in Italia nel 2022.

Lavori più cercati e richiesti nel 2021

Prima è opportuno pensare a quello che è stato: quali sono stati i lavori più cercati nel 2021? ‘Vanity Fair’ ha analizzato gli annunci di ‘Indeed’ e ha stilato una classifica sull’anno che si è appena concluso.

Ecco la top ten delle ricerche nel 2021 effettuate dalle persone in cerca di occupazione:

1. Segretaria;

2. Receptionist;

3. Smart working;

4. OSS;

5. Addetto alla vendita;

6. Annunci offerte di lavoro;

7. Autista patente B;

8. Back office;

9. Educatore;

10. Senza esperienza.

Ecco invece i principali annunci pubblicati dalle aziende, sempre nel 2021:

1. Addetto alla vendita;

2. Addetto alle pulizie;

3. Magazziniere;

4. Cameriere;

5. Mulettista;

6. Infermiere;

7. Addetto alla produzione;

8. Impiegato contabile;

9. Elettricista;

10. Addetto al magazzino.

Lavori più richiesti nel 2022

Che cosa ci attende, invece, nel 2022? Secondo la previsione contenuta nel rapporto Excelsior, richiesto da Unioncamere e Anpal, il prossimo anno ci saranno 2,5 milioni di nuovi occupati, fra dipendenti e liberi professionisti. La richiesta, perlopiù, sarà quella per lavori altamente specializzati. Ecco alcuni esempi:

imprese digitali: cercheranno personale con competenze matematiche, informatiche e digitali, soprattutto data scientist ed esperti di sicurezza informatica e IA ;

ed esperti di informatica e ; professionisti ‘ green ‘ per ricalibrare la produzione delle aziende;

‘ per ricalibrare la produzione delle aziende; private banker nel mondo della finanza;

nel mondo della finanza; Data Protection Officer per proteggere i dati personali;

per proteggere i dati personali; UX Designer ;

; Chief Happiness Officer o Manager della felicità: dovranno creare soluzioni che soddisfino i dipendenti;

o Manager della felicità: dovranno creare soluzioni che soddisfino i dipendenti; Growth Hacker : viene definita l’occupazione più richiesta e meglio pagata del futuro, dovrà occuparsi di far crescere la sua azienda. Le sue competenze spaziano dall’informatica al marketing, ma deve anche saper gestire i canali social: si stima che il suo stipendio possa oscillare dai 60 mila ai 170.000 euro all’anno (a proposito di competenze, ecco cosa non devi assolutamente sbagliare nel tuo curriculum: la guida);

: viene definita l’occupazione più richiesta e meglio pagata del futuro, dovrà occuparsi di far crescere la sua azienda. Le sue competenze spaziano dall’informatica al marketing, ma deve anche saper gestire i canali social: si stima che il suo stipendio possa oscillare dai 60 mila ai 170.000 euro all’anno (a proposito di competenze, ecco cosa non devi assolutamente sbagliare nel tuo curriculum: la guida); Cloud Architect o Cloud Engineer : si occupa di creare ambienti cloud adattabili al business di un’impresa;

o : si occupa di creare ambienti cloud adattabili al business di un’impresa; Resilience manager : si occupa di coesione del team, al fine di renderlo più resiliente in caso di crisi;

: si occupa di coesione del team, al fine di renderlo più resiliente in caso di crisi; Broadband Architect: intreccia format e app per tarare la comunicazione online e offline di un’azienda.

A proposito di lavori e stipendi, ecco la lista delle professioni con le quali nel nostro Paese si guadagna meglio, dal notaio al pilota, dall’ingegnere al farmacista: quali sono i lavori più pagati in Italia.