La crisi morde anche i manager, un fondo per reinserirli

Non solo operai e impiegati: la crisi economica colpisce indistintamente su tutti i fronti e anche la categoria dei manager ne subisce i contraccolpi. Ed è sempre più difficile ricollocarsi per un ex manager disoccupato: chi si trovi in questa situazione è generalmente troppo giovane per andare in pensione, ma troppo maturo per essere considerato appetibile da un mercato del lavoro che predilige energie fresche.

Bonus manager disoccupati in Lombardia

Un aiuto arriva dalla Lombardia, regione che conta in proporzione il maggior numero di imprese. Un protocollo d’intesa siglato fra Regione, organizzazioni locali dei manager (Manageritalia e Federmanager) e delle imprese (Confindustria e Confcommercio) mette sul piatto oltre 1,5 milioni di euro in contributi per la ricollocazione del personale, di cui 500mila dedicati agli ex dirigenti.

L’iniziativa, in concreto, è volta ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, avviare percorsi di riqualificazione e valorizzare le competenze. Il tutto al fine di spingere il reinserimento lavorativo.

Due le linee di intervento:

la Linea A offre servizi di placement per la definizione di percorsi professionali personalizzati e per l’accompagnamento al lavoro finalizzati all’assunzione. Sono previsti voucher per un importo massimo di 6mila euro;

offre servizi di placement per la definizione di percorsi professionali personalizzati e per l’accompagnamento al lavoro finalizzati all’assunzione. Sono previsti voucher per un importo massimo di 6mila euro; la Linea B offre supporto ai percorsi di formazione specialistica, la cui definizione potrà derivare anche dai fabbisogni di competenze espressi nell’ambito dei Patti territoriali per le competenze e per l’occupazione. In questo caso i voucher possono raggiungere un importo massimo di 5mila euro.

I corsi di reinserimento professionale saranno erogati dalle università lombarde e dai loro consorzi, dalle fondazioni ITS e da tutti i soggetti individuati attraverso la costituzione dei Patti territoriali per le competenze e per l’occupazione. Si consulti l’Avviso regionale per i servizi di formazione specialistica approvato col decreto 18295/2022.

Bonus manager disoccupati: i destinatari della misura

Il bonus è destinato a ex dirigenti disoccupati che abbiano perso un lavoro di tipo subordinato da almeno 30 giorni, che abbiano un’età compresa tra i 50 e i 62 anni e che siano residenti o domiciliati in Lombardia.

Manager disoccupati: Milano da record

Nella sola Lombardia nel 2022 nel terziario sono rimasti senza lavoro 607 manager, di cui 428 (il 70%) nella sola Milano. Considerando anche l’industria si stima che il numero sia doppio.

Il Programma Regionale FSE+ 2021-2027

L’Italia registra un tasso di disoccupazione fra i più alti d’Europa. Il mercato del lavoro è stato reso ancora più fragile dalla pandemia da Covid-19.

La Regione Lombardia ha messo in atto diverse misure a contrasto del fenomeno. Quella descritta è solo l’ultima.

“Regione Lombardia intende realizzare percorsi volti a migliorare l’occupabilità di figure dirigenziali in quanto le competenze manageriali sono individuate quali leve di sviluppo competitivo per le imprese”, dichiara l’assessore all’Istruzione, formazione e Lavoro, Simona Tironi. ”Tali interventi – prosegue – saranno realizzati nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, volto alla riqualificazione e all’accompagnamento al lavoro delle persone. È necessario fornire a manager e dirigenti le competenze tecniche, professionali e relazionali di cui le aziende hanno bisogno; perciò sono convinta che si debba intervenire per il rafforzamento e la specializzazione dei servizi e delle tecniche di recruiting, allo scopo di favorire un maggiore e migliore raccordo tra manager e mondo imprenditoriale”.

Per accedere alla misura si monitori la pagina dedicata al Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 sul portale della Regione Lombardia