Il Masaf stanzia 16 milioni per acquistare 1,8 milioni di litri di olio extravergine Dop e Igp per le famiglie indigenti: tempi e modalità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Bando Masaf per distribuzione olio a famiglie in difficoltà economiche.

Il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) ha pubblicato un nuovo bando per acquistare olio extravergine di oliva Dop e Igp da destinare alle famiglie in difficoltà. Per la misura, annunciata il 23 ottobre 2026 dal ministro Francesco Lollobrigida, sono stati stanziati 16 milioni di euro.

Cosa prevede il nuovo bando Masaf da 16 milioni di euro

Il nuovo bando sarà gestito attraverso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), individuata come organismo intermedio per l’attuazione degli interventi di sostegno alimentare finanziati dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+, finanziamento europeo destinato alle politiche di inclusione e contrasto alla povertà).

La procedura:

è finalizzata all’acquisto di olio extravergine di oliva Dop e Igp;

prevede una fornitura minima di quasi 1,81 milioni di litri.

Per agevolare la gestione delle scorte e la distribuzione alle persone assistite, il prodotto dovrà essere confezionato in unità da un litro. Gli aiuti non verranno quindi erogati direttamente alle famiglie sotto forma di denaro, poiché il bando prevede l’acquisto di alimenti che saranno successivamente destinati all’assistenza alimentare, garantendo la disponibilità di un prodotto essenziale per chi si trova in una condizione di deprivazione materiale.

A chi sono destinati gli aiuti alimentari e come saranno distribuiti

I beneficiari finali dell’intervento sono le persone indigenti che ricevono assistenza alimentare attraverso i programmi dedicati al contrasto della povertà in Italia. L’olio acquistato, infatti, sarà destinato al sistema di distribuzione alimentare previsto nell’ambito del programma nazionale (PN inclusione e lotta alla povertà 2021-2027), attraverso i canali e i soggetti coinvolti nell’assistenza alle persone in difficoltà.

È importante precisare che, al momento dell’annuncio del bando, non sono stati comunicati requisiti specifici di accesso per le famiglie, una soglia Isee dedicata o una procedura per richiedere direttamente questa fornitura di olio.

Per conoscere i dettagli operativi della procedura, compresi gli eventuali requisiti richiesti agli operatori e le condizioni di fornitura, occorrerà fare riferimento alla documentazione ufficiale, che a breve sarà pubblicata da Agea.

Quando arrivano gli aiuti

Al momento non è stata comunicata una data precisa per l’effettiva consegna dei prodotti alle famiglie in difficoltà. Prima che l’olio possa arrivare ai beneficiari, infatti, sarà necessario completare la gara gestita da Agea e organizzare la distribuzione attraverso i canali dell’assistenza alimentare. I tempi dipenderanno quindi dall’avanzamento delle procedure e dalla disponibilità delle forniture.

Per conoscere le tempistiche effettive, sarà necessario attendere gli aggiornamenti ufficiali.

Cosa devono fare le famiglie

Poiché il bando annunciato il 23 ottobre 2026 è rivolto agli operatori economici che partecipano alla gara per la fornitura del prodotto, l’olio acquistato sarà successivamente distribuito attraverso i circuiti dell’assistenza alimentare. Le persone che si trovano in una situazione di difficoltà economica possono quindi rivolgersi ai servizi sociali del proprio Comune o agli enti e alle organizzazioni caritative che distribuiscono aiuti alimentari sul territorio, per verificare quali forme di assistenza siano disponibili e se sia possibile accedere ai programmi attivi.

Per gli aggiornamenti sulle procedure di acquisto e sulla successiva distribuzione, il riferimento rimane sempre il sito ufficiale di Agea, insieme a quello del Masaf, dove verranno pubblicate news e novità relative a questa iniziativa.