123RF Cercasi annusatori professionisti, Arpac offre 50 euro a sessione: come partecipare al bando.

Un naso fino per tutelare l’ambiente e la salute pubblica: l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (Arpac) ha pubblicato un avviso pubblico per reclutare 50 esaminatori di odori, figure tecniche note come rinoanalisti.

Il loro compito sarà quello di misurare e valutare, esclusivamente attraverso il proprio olfatto, i campioni d’aria prelevati nelle aree ritenute potenziali fonti di inquinamento sul territorio regionale. C’è tempo fino al 30 novembre per presentare la propria candidatura.

I requisiti

Per entrare a far parte dell’elenco dei rinoanalisti non sono richiesti titoli accademici specifici: il requisito base è l’aver assolto gli obblighi scolastici.

Poi ci sono alcuni requisiti specifici relativi alla salute del proprio naso:

non essere affetti da riniti, sinusiti o altri disturbi che possano determinare l’alterazione della percezione olfattiva;

non essere soggetti allergici.

Alla domanda va allegata la certificazione medica.

Prova pratica

La vera scrematura avverrà sul campo: i candidati saranno infatti sottoposti a una verifica preliminare da parte di una Commissione tecnica incaricata di misurare la soglia olfattiva di ciascuno. Il test consisterà in una prova pratica effettuata utilizzando una sostanza odorante di riferimento, l’n-butanolo, articolata in tre diverse sessioni intervallate da un giorno di pausa l’una dall’altra. Questa fase selettiva iniziale non prevede alcun rimborso o compenso.

Accordo di riservatezza

C’è poi un accordo di riservatezza fra Arpa Campania e i candidati, che non devono comunicare, in alcun modo, a terzi i risultati ottenuti dall’esecuzione dei lavori.

Arpa Campania si considera esonerata da “qualsiasi responsabilità per danni, di qualsiasi natura, causati dallo stesso a

persone o cose, nel corso dell’esecuzione della prestazione, così pure in caso di morte, invalidità permanente

o semplice infortunio prodotto a sé stesso”.

I compensi

Chi supererà la selezione entrerà ufficialmente nel team dell’Arpac e percepirà un compenso lordo di 50 euro per ogni sessione di misurazione completa, della durata massima stimata di tre ore.

Regole

Svolgere il lavoro di rinoanalista richiede però una disciplina ferrea per evitare qualsiasi contaminazione sensoriale che possa falsare i risultati delle analisi:

stop a fumo e cibo – nei 30 minuti precedenti l’analisi e per tutta la durata della prova è vietato fumare, mangiare, masticare gomme o caramelle e bere qualsiasi liquido ad eccezione dell’acqua;

niente profumi o cosmetici – per non alterare la propria percezione né disturbare quella dei colleghi, è severamente proibito utilizzare profumi, deodoranti, lozioni per il corpo o prodotti cosmetici.

Chi ha il raffreddore non può presentarsi al lavoro.

Come candidarsi

Chi fosse interessato deve visitare il sito arpacampania.portaletrasparenza.net e raggiungere la sezione “Bandi di concorso”.

Lì troverà il bando intitolato “Avviso di selezione per aggiornamento elenco di rinoanalisti per le attività del Centro regionale inquinamento aria, biomonitoraggio e odorigeni di Arpac presso il Dipartimento di Caserta”.

La pagina contiene tutto ciò che serve per candidarsi, ovvero:

bando di selezione;

schema di domanda;

informativa trattamento dati personali.

Il mestiere di annusatore professionista

Il bando Arpac può apparire insolito o curioso, ma la figura dell’annusatore professionista esiste da decenni e viene impiegata in svariati settori, dalla protezione dell’ambiente all’industria cosmetica (profumi, deodoranti, creme, lozioni e detergenti), nell’automotive (per valutare gli odori degli abitacoli) e nell’agroalimentare, per citarne alcuni.