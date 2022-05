Leader: da 30 anni il punto di riferimento per l’acquisto e il noleggio di piattaforme aeree

Pandemia, crisi economica e conflitti mondiali stanno mettendo a dura prova i comparti economici a livello mondiale. Nello specifico, settori come quello industriale, manifatturiero, impiantistico e dei servizi devono affrontare giorno dopo giorno nuove sfide.

In questo contesto è cruciale costruire una filiera forte e competitiva. Le ditte non hanno bisogno semplicemente di un fornitore, ma di un partner affidabile, capace di offrire un’esperienza completa, che assicuri vendita, noleggio garantito, ma anche un’assistenza puntuale ed efficiente.

Leader, azienda specializzata in vendita e noleggio di piattaforme aeree e apparecchi di sollevamento, conosce bene il mercato e le esigenze dei i clienti e, grazie all’esperienza trentennale, ha sviluppato un servizio di vendita e assistenza all’avanguardia, pensato per soddisfare tutte le esigenze nel B2B.

Ne parliamo con Paola Comi, responsabile after sales, che ci racconta come potersi distinguere in un mercato competitivo senza sacrificare qualità e sicurezza.

Iniziamo inquadrando l’attività di Leader, in cosa è specializzata la vostra azienda?

Il nostro gruppo è attivo da oltre 30 anni nella vendita e nel noleggio di piattaforme aeree e apparecchi di sollevamento. Offriamo soluzioni estremamente diversificate in base alle esigenze della nostra clientela: piattaforme aeree, carrelli elevatori, autogrù, camion con gru, mezzi di sollevamento dei migliori marchi. Possiamo vantare un vasto parco macchine, disponibile anche con la formula dell’usato garantito: in questo modo le aziende possono ottimizzare gli investimenti senza rinunciare alla sicurezza e all’affidabilità.

Ma la nostra attività non si ferma qui, perché il rapporto col cliente prosegue anche nel post vendita grazie ad un servizio di assistenza puntuale, veloce ed efficiente. Inoltre, effettuiamo verifiche periodiche e ventennali su qualsiasi tipo di piattaforma, forniamo ricambi originali di ogni marca e organizziamo corsi di formazione in modo che gli operatori dei macchinari di sollevamento possano conseguire il patentino.

Qual è il cliente target che si rivolge a Leader?

La nostra azienda lavora principalmente con le imprese del settore industriale e manifatturiero, ma anche con quelle che si occupano di servizi e impiantistica, ad esempio elettricisti, idraulici, pittori, manutentori del verde. Forniamo i nostri servizi a tutte le attività che necessitano di salire in quota in tutta sicurezza per qualsiasi tipo di lavorazione.

Oltre all’acquisto di macchinari usati, che permette al cliente di abbattere i costi, esistono delle agevolazioni con le quali è possibile risparmiare?

Sì, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un incentivo – confermato nel 2022 – disponibile per le aziende che desiderano acquistare beni strumentali. L’agevolazione, prevista dal piano “Industria 4.0”, viene proposta sotto forma di credito di imposta, il cui importo è commisurato al costo dei beni acquistati. Sul piano pratico, ciò significa che è possibile risparmiare anche il 40% in fase di acquisto di nuovi macchinari. Senza contare le agevolazioni regionali, che possono arrivare fino al 45%, e i contributi a fondo perduto messi a disposizione per rinnovare le imprese.

In un mercato così competitivo, in che modo riuscite a distinguervi dai competitors? Perché il cliente dovrebbe scegliere Leader?

Risponde l’amministratore Delegato Sandrino Ferrarini.

La filosofia di Leader è quella di offrire solo soluzioni innovative, di qualità garantita e, per far questo, non basta proporre buoni prodotti, ma servono competenze, assistenza ed esperienza. E, in questo, le risorse umane sono il nostro punto di forza. Con noi lavorano maestranze che si sono formate nel corso degli anni, tecnici e commerciali veterani che sono in azienda sin dal primo giorno di fondazione e che oggi formano a loro volta i giovani dipendenti che arrivano dagli Istituti Tecnici superiori.

Anche nel post- vendita riusciamo a fare la differenza: per garantire un’assistenza continuativa siamo operativi 12 mesi all’anno, soprattutto durante i festivi. In questo modo possiamo supportare i nostri clienti durante i periodi di manutenzione, dati dal fermo produzione. Inoltre, mettiamo a disposizione un’importante flotta di piattaforme aeree destinate al noleggio a freddo senza operatore che va dall’utilizzo giornaliero al medio e lungo termine, con tariffe competitive ,di sicuro interesse per il cliente finale. Senza contare che abbiamo a disposizione una vasta gamma di macchine dei migliori brand mondiali e italiani. Lavorando su questi aspetti, siamo in grado di porci come punto di riferimento per la nostra clientela.

Ulteriori informazioni su servizi offerti e macchinari in vendita e noleggio, sono disponibili sul sito web di Leader Piattaforme Aeree