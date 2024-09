Fonte: 123RF L'export italiano a luglio 2024

L’export dell’Italia a luglio 2024 segna un lieve calo su base mensile (-0,5%) mentre il dato, riferito alla base annua, mostra una crescita del +6,8% in valore e del +4,3% in volume. A certificarlo è l’Istat, che mostra come a luglio siano inoltre cresciute le importazioni (+1,1%). E nel trimestre maggio-luglio 2024 l’export è calato del -2,8% e l’import del -0,5%, rispetto al trimestre precedente. Nello stesso periodo, la diminuzione su base mensile dell’export è più contenuta per l’area Ue (con una media del -0,2%) rispetto a quella dei Paesi extra Ue (-0,7%).

L’andamento dell’export in Italia

La crescita su base annua riguarda quasi tutti i settori produttivi con l’eccezione dei mezzi di trasporto e pelletteria. E riguarda anche tutti i maggiori partner commerciali dell’Italia, con l’esclusione dell’Austria.

I settori che contribuiscono maggiormente all’aumento dell’export italiano sono: articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+21,4%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+15,7%), sostanze e prodotti chimici (+15,3%), macchinari e apparecchi cosiddetti “non classificati altrove” (+5,3%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+7,8%).

Le sole riduzioni su base annua riguardano le esportazioni di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (-14,4%), autoveicoli (-7,5%), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (-2,1%).

Il saldo commerciale a luglio 2024 è pari a +6.743 milioni di euro (era +6.109 milioni a luglio 2023). Il deficit energetico si attesta a -4.792 milioni, da -4.849 milioni dell’anno prima. L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici sale da 10.958 milioni di luglio 2023 a 11.535 milioni di luglio 2024.

Questa la top five dei Paesi che apportano i contributi maggiori alla nostra economia:

Spagna (+12,6%); Paesi Bassi (+18,3%); Francia (+4,7%); Belgio (+15,2%); Asean (Paesi del sud-est asiatico +21,8%).

Contributi all’export

Di seguito la classifica di luglio relativa ai settori produttivi che hanno maggiormente contribuito all’export italiano:

Settore Variazione Farmaceutica +21,4% Alimentari +15,7% Chimica +15,3% Macchinari +5,3% Metalli +7,8% Apparecchi elettrici +13,6% Altra manifattura +11,5% Abbigliamento +6,6% Raffinazione +11,1% Gomma-plastica +6,2% Mobili +5,9% Tessili +4,6% Elettronica +2,3% Prodotti minerali non met +1,3% Pelletteria -2,1% Autoveicoli -7,5% Altri mezzi trasporto -14,4%

Contributi all’import

Di seguito la classifica di luglio relativa ai settori produttivi che hanno maggiormente contribuito all’import italiano:

Settore Variazione Chimica +15,9% Farmaceutica +24,6% Alimentari +16,2% Metalli +6,6% Agricoltura +11,1% Altri mezzi trasporto +8,4% Raffinazione +11,3% Petrolio greggio +5,2% Gomma-plastica +9,3% Carta-stampa +16,1% Elettronica +3,3% Altra manifattura +6,9% Autoveicoli +2,0% Macchinari +0,3% Pelletteria -3,5% Apparecchi elettrici -2,7% Gas naturale -6,5% Abbigliamento -7,2%

A luglio i prezzi all’import tornano a crescere su base mensile, dopo l’interruzione di giugno, e mostrano un’accelerazione della crescita tendenziale. Il dato è spiegabile principalmente in relazione ai rialzi dei prezzi dei prodotti energetici nell’area non euro, soprattutto petrolio ed energia elettrica.

Settori in crisi

I numeri, si sa, vanno interpretati. E al fine di avere un quadro chiaro della situazione economica, i numeri dell’export italiano di luglio vanno messi in relazione con altri dati, sempre certificati dall’Istat, dai quali emerge in particolare la sofferenza di due pilastri dell’economia italiana: quelli della produzione industriale relativamente al settore auto su base annua (-35%) e quelli dell’andamento del settore tessile-abbigliamento (-18%). Nella moda, in particolare, Confartigianato certifica la perdita di 1,8 miliardi di euro nei primi 6 mesi del 2024. Le aziende, soprattutto quelle del Nord e del Centro-Nord, hanno visto crollare di 9,7 milioni di euro al giorno i ricavi delle vendite all’estero.