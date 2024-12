Da Space X ad Avio, la Space economy riaccende la competizione anche in Borsa

Fonte: 123RF La DSpace economy torna alla ribalta con Space X e Avio

Il settore spaziale resta sotto i riflettori, in una fase strategica di definizione dei nuovi equilibri nella space economy, mentre gli Stati Uniti tentano di rafforzare la loro leadership, grazie ai capitali ed agli investimenti privati, come quelli di Elon Musk, nuovi attori come l’India tentano di ritagliarsi un posto di privilegio, mentre l’Unione Europea sta faticosamente cercando una sua indipendenza nella corsa verso la Luna e Marte. Un fermento che si riverbera anche in Borsa, dove il settore spaziale resta sotto i riflettori.

Il valore di Space X vola a 350 miliardi

La valutazione di Space X, la società spaziale di Elon Musk, che ha già effettuato spedizioni di successo nello spazio, ha raggiunto un valore record di 350 miliardi di dollari. E’ quanto emerso dai risultati preliminari della tender offer di SpaceX attesa per dicembre, che segnala un prezzo unitario che esprime una valutazione dell’azienda di 350 miliardi di dollari, circa 100 miliardi in più rispetto ai 250 indicati a metà novembre.

La tender offer è una vendita delle azioni che SpaceX organizza a cadenza regolare per rifinanziarsi e per permettere a dipendenti e investitori di vendere le azioni a un prezzo prefissato dalla società.

La nuova valutazione dell’azienda di la rende la società privata, non quotata in borsa, più capitalizzata al mondo, sorpassando per la prima volta Bytedance, la società cinese che possiede la piattaforma social TikTok.

Avio corre in attesa del lancio del nuovo Vega-C

Meno clamore, ma una fervente attesa, anticipa il lancio di Vega-C, il lanciatore di Avio per l’ESA, che aveva fallito il primo volo commerciale a dicembre 2022, per un problema all’ugello del motore Zefiro-40. La nuova missione VV25 partirà questa sera, 4 dicembre, alle ore 22 dalla base spaziale di Kourou nella Guyana francese. Il vettore ha l’obiettivo di portare in orbita a circa 700 chilometri dalla Terra il satellite Sentinel 1-C, missione della Commissione Europea e della stessa ESA.

Si tratta di un appuntamento importante per Avio, società quotata su Euronext STAR Milan, che ieri ha fatto piuttosto bene in Borsa (+3,8%) alla vigilia dell’evento.

Vega-C, insieme alla famiglia Ariane, garantisce all’Europa un accesso versatile e indipendente allo spazio. Nel 2025 sono previsti 6 voli di Ariane 6 (che ha effettuato il primo volo lo scorso luglio) e 4 voli di Vega C.

Inoltre, per Avio è previsto un ruolo sempre maggiore nella commercializzazione dei voli. Lo scorso luglio, lha adottato una risoluzione che pone le basi per la commercializzazione del lanciatore Vega direttamente da Avio e non più dal consorzio francese Arianespace: per i lanci di Vega-C successivi al VV29 (previsto per il quarto trimestre del 2025), sarà offerta ai clienti che hanno il contratto con Arianespace la possibilità di trasferire i propri contratti ad Avio come nuovo fornitore di servizi di lancio e unico operatore del Vega.