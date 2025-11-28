Come gli agenti AI stanno creando nuove economie invisibili

Sotto la superficie delle app e dei servizi intelligenti si muove una nuova infrastruttura economica. Un mondo sommerso di agenti digitali che generano valore, scambiano dati e costruiscono reti di mercato che nessuno vede.

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Dietro l’intelligenza artificiale “visibile”, quella che scrive, traduce, risponde, se ne nasconde un’altra, più profonda: quella che fa girare il mondo. Agenti che collaborano, contrattano, producono flussi economici in tempo reale. L’economia delle macchine cresce nel silenzio, e forse, presto, sarà più dinamica di quella umana.

L’infrastruttura invisibile del valore

Ogni applicazione intelligente, ogni risposta automatica, ogni testo generato, ogni decisione suggerita poggia su una rete di agenti cognitivi che lavorano dietro le quinte. Non un’unica entità, ma una moltitudine che interagisce. Scambiano dati, capacità di calcolo, microcompiti. Si correggono a vicenda. È come osservare un alveare, ma digitale: nessuna ape regina, solo regole condivise e un flusso costante di produzione invisibile.

Eppure, quella rete è già un’economia. Non fatta di merci o servizi, ma di attenzione computazionale, il nuovo capitale silenzioso del XXI secolo. Ogni scambio tra agenti genera un valore marginale, piccolo, impercettibile, ma cumulativo. E milioni di micro-valori sommati fanno una macroeconomia. Così, mentre osserviamo i grandi modelli linguistici in superficie, il vero motore lavora sotto: un ecosistema che redistribuisce capacità, energia, dati e significato. Una economia cognitiva sommersa, che cresce senza clamore ma non senza conseguenze.

Microtransazioni cognitive: il valore che si sposta da solo

Nel passato il lavoro generava valore. Ora è il processo a generarlo da sé. Ogni agente AI può comunicare con altri agenti, scambiare output, negoziare priorità. Piccole transazioni, automatiche, senza supervisione umana. Un flusso incessante di micro-pagamenti, licenze di calcolo, accessi temporanei a banche dati o capacità predittive. Un’economia senza salario né proprietario.

Alcuni economisti digitali la definiscono “microeconomia cognitiva”: milioni di decisioni al secondo che producono minuscole unità di valore. Nessun contratto, nessun turno di lavoro. Solo interazioni continue. Secondo proiezioni europee, entro il 2030 quasi un quarto del traffico economico online potrebbe provenire da transazioni tra entità non umane.

La macchina paga la macchina, la macchina serve la macchina. E noi? Noi restiamo a osservare il risultato, mentre l’economia si sposta nel dominio della velocità.

I nuovi marketplace dell’autonomia

Nell’era della gig economy, il mercato era fatto di persone che offrivano competenze. Nella agent economy, il mercato è popolato da intelligenze che offrono sé stesse. Agenti che si affittano, si aggiornano, si combinano tra loro. Ogni agente diventa una micro-unità produttiva: programmabile, scalabile, replicabile.

Nascono ecosistemi distribuiti dove le interazioni non avvengono tra utenti e fornitori, ma tra agenti che contrattano risorse. Le regole non sono scritte in contratti, ma in codice. Un protocollo di scambio, una firma digitale, una rete di fiducia automatica. E il valore, invece, di essere custodito, circola, si sposta, muta di forma. Il risultato è una produttività che non ha centro, ma orbita. Non c’è più un mercato nel senso classico, ma una ecologia di scambi cognitivi, che si regola da sé, adattandosi al ritmo delle macchine.

Il dato come moneta cognitiva

Ogni agente vive di dati: li consuma, li produce, li trasforma. Ma nel nuovo ordine economico il dato non è più solo informazione: è moneta viva, valuta del pensiero artificiale. Ogni interazione tra agenti genera nuovi dataset, nuovi metadati, nuove tracce operative che vengono reinserite nel ciclo produttivo. È un processo autoreferenziale, quasi biologico: il valore nasce dal riuso, non dalla produzione.

Il dato si accumula, si mescola, si raffina. Più gli agenti interagiscono, più diventano intelligenti e più intelligenza significa più valore. Una spirale che trasforma l’informazione in capitale cognitivo, e la conoscenza in infrastruttura economica. Il potere, in questa prospettiva, non appartiene più a chi possiede i dati, ma a chi governa i flussi di apprendimento. La vera ricchezza non è il dato statico, ma la dinamica con cui viene interpretato. È un nuovo tipo di potere: discreto, algoritmico, invisibile.

Protocolli decentralizzati: quando le macchine negoziano da sole

Nel cuore di questa trasformazione si sta affermando un paradigma radicale: l’autonomia transazionale. Gli agenti non solo operano, ma contrattano. Scelgono, eseguono, pagano. Utilizzano protocolli decentralizzati, reti distribuite di fiducia per scambiare risorse o competenze.

Nessuna autorità centrale, solo logiche di consenso computazionale. Ogni scambio viene registrato, verificato, condiviso. La trasparenza sostituisce l’intermediazione. E il risultato è un’economia più rapida, più precisa, ma anche più difficile da osservare. Un mercato che non si presenta al mondo, ma si calcola da sé.

Alcuni analisti sostengono che in questa nuova fase il denaro stesso diventa un concetto obsoleto: le macchine non accumulano, non desiderano, non investono. Scambiano solo efficienza. La ricchezza, allora, non è più misurata dal possesso, ma dal grado di adattività del sistema.

Economie ombra e nuove forme di invisibilità

Ogni grande trasformazione porta con sé un lato oscuro. L’economia agentica non fa eccezione. Mentre produce ricchezza invisibile, genera anche zone grigie di tracciabilità: flussi non contabilizzati, scambi non dichiarati, valore che sfugge alle metriche tradizionali.

Non si tratta di evasione, ma di opacità strutturale. Un valore che esiste, ma che nessuno vede e dunque, nessuno governa.

Gli economisti parlano di shadow economies of code: economie che funzionano perfettamente, ma fuori dal radar macroeconomico.

Il rischio è una asimmetria informativa globale: una parte del PIL mondiale generata da entità che non hanno cittadinanza fiscale, né status giuridico. È un capitalismo senza volto, dove il valore scorre come elettricità: utile, indispensabile, ma intangibile.

Supervisione umana: l’intenzione come risorsa scarsa

In questo nuovo orizzonte, il ruolo dell’uomo non scompare. Cambia. Non serve per eseguire, ma per dare direzione e senso.

La supervisione umana diventa il fulcro delle economie invisibili: chi sa leggere il comportamento degli agenti, interpretarne i pattern, correggerne gli errori diventa decisivo. Il lavoro, in fondo, non è mai stato solo produzione. È sempre stato intenzione organizzata.

Oggi quell’intenzione è la risorsa più rara. Il supervisore cognitivo, l’analista, che osserva reti autonome e garantisce coerenza etica e strategica, diventa il nuovo architetto del valore. Non controlla, ma orienta. Non comanda, ma interpreta. In un’economia che si autogenera, l’umano resta il punto fermo dell’imprevedibilità.

L’economia che nessuno vede (ma che muove tutto)

L’economia delle macchine non si annuncia. Semplicemente, accade. Ogni giorno, ogni secondo, miliardi di scambi automatici producono valore invisibile che alimenta l’infrastruttura del mondo digitale. È un’economia che non ha confini, né orari, né protagonisti riconoscibili.

Eppure, regge l’efficienza delle nostre imprese, l’intelligenza dei nostri strumenti, la logica stessa del progresso.

La sfida, per i governi e per le imprese, sarà dare forma al silenzio: capire, misurare, governare ciò che non si vede ma che decide.

Perché le economie invisibili non sono un mistero: sono il nuovo battito dell’economia globale. E come tutti i battiti, si sentono solo se si impara ad ascoltarli.