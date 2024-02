Per attivare "Inps per tutti" occorre inquadrare il QR Code o cliccare il link messo a disposizione dall'Istituto

Fonte: 123RF Al via il canale WhatsApp "Inps per tutti"

Inps per tutti è il nuovo canale WhatsApp ufficiale dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Il canale disponibile sulla più nota app di messaggistica propone informazioni per pensionati, lavoratori, famiglie e datori di lavoro. Vengono pubblicati almeno 5 contenuti a settimana sotto forma di brevi news, video e link.

Inps per tutti su WhatsApp

Il canale WhatsApp Inps per tutti va ad aggiungersi ai vari profili creati dall’Istituto sui diversi social per diffondere le opportunità in merito all’accesso ai diritti diritti e le relative istruzioni. Il cuore della comunicazione è rappresentato dalle novità del momento e dalle informazioni più ricercate dall’utenza, ovvero pensioni, agevolazioni, bonus, sostegni alle famiglie, indennità, cassa integrazione, contributi e misure di sostegno alla disoccupazione e alla riqualificazione professionale.

I messaggi sono contraddistinti da elementi grafici di colore diverso in base ai temi oggetto della comunicazione:

verde per le imprese e i liberi professionisti;

per le imprese e i liberi professionisti; giallo per le informazioni a tema lavoro;

per le informazioni a tema lavoro; arancione per i messaggi su pensione e previdenza;

per i messaggi su pensione e previdenza; rosso per argomenti come sostegni, sussidi e indennità;

per argomenti come sostegni, sussidi e indennità; blu per le comunicazioni di carattere istituzionale, come eventi o osservatori.

Effettuato l’accesso nel canale, gli utenti possono leggere i messaggi ma non è loro possibile inviare risposte o chiedere informazioni. Il canale – precisa l’Inps – garantisce “la totale riservatezza degli utenti”.

Inps per tutti su WhatsApp, come attivarlo

Attenzione: al momento non è possibile trovare il canale dell’Inps tramite il classico percorso messo a disposizione da WhatsApp, ovvero

aprire l’app;

cliccare Aggiornamenti in alto;

in alto; cliccare il segno + in corrispondenza della sezione Canali;

in corrispondenza della sezione Canali; utilizzare il comando Trova canali ;

; e infine digitare “Inps”.

In questo momento il canale Inps per tutti su WhatsApp è attivabile tramite due sole strade:

la prima consiste nell’inquadrare tramite la fotocamera dello smartphone il codice QR Code che si trova affisso negli uffici dell’Inps;

che si trova affisso negli uffici dell’Inps; la seconda strada, più immediata, è quella di cliccare la seguente url:

https://whatsapp.com/channel/0029VaPPgwX3rZZXc88ZQM34

A questo punto è necessario cliccare Iscriviti, in alto a destra.

App dell’Inps e privacy

Una volta iscritti al canale dell’Inps è possibile unicamente leggere le notizie, condividerle o esprimere una reazione scegliendo una emoticon. Non è possibile vedere chi sono gli altri utenti iscritti al canale, così come gli altri utenti non possono essere a conoscenza della vostra iscrizione. Non è possibile chattare con l’Inps o con gli altri iscritti al canale. Gli amministratori non possono vedere il numero di telefono dei loro iscritti. Gli amministratori potrebbero vedere l’immagine del profilo degli iscritti, a meno che questi ultimi non abbiano impostato un diverso livello di protezione della privacy.

Inps per tutti va ad aggiungersi al canale WhatsApp dell’Agenzia delle Entrate, un modo più diretto e trasparente di comunicare abbracciato dalla pubblica amministrazione. È possibile che nei mesi a venire anche altri enti seguano questa strada.