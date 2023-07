Etichettificio in 16 mq: l’innovazione Rubino per l’imprenditoria

Quando si tratta di etichette personalizzate, la Rubino S.r.l. è pronta ad offrire servizi su misura per le esigenze dei clienti. Grazie alla loro ampia gamma di stampanti e materiali, l’azienda offre la possibilità di creare il proprio etichettificio digitale in soli 16 metri quadrati. Questa soluzione è ideale per chi desidera avviare una nuova attività o avere la flessibilità di stampare etichette “on demand” all’interno della propria impresa.

L’etichettificio digitale in 16 mq è il risultato di una produzione frammentata che sta aumentando del 10%. Questo approccio consente di evitare l’accumulo di enormi scorte di etichette, che spesso diventano obsolete a causa delle continue e rapide modifiche normative.

La soluzione per la tracciabilità dei tuoi prodotti.

La tracciabilità è un elemento fondamentale in molti settori, soprattutto nell’industria alimentare. In tutta l’Unione Europea è diventata obbligatoria con il Regolamento Europeo 178/2002.

La Rubino S.r.l. offre soluzioni di stampa che permettono di realizzare etichette tracciabili in modo efficiente e conforme alle normative vigenti. Grazie a stampanti come Epson, Brother e OKI, è possibile stampare quantità esigue di etichette in alta qualità.

L’etichettatura è un’operazione indispensabile sia per i piccoli produttori che per le aziende che producono internamente le proprie etichette. Inoltre, grazie all’implementazione dell’Industria 4.0, esistono vantaggi fiscali, come crediti d’imposta fino al 45%, per l’acquisto di macchinari rientranti in questa categoria.

La Rubino S.r.l. offre un’assistenza continua, un supporto post-vendita, consulenza e formazione per garantire un servizio completo e soddisfacente. Sia che tu sia un grande imprenditore o un piccolo imprenditore, l’azienda si impegna a fornire soluzioni personalizzate e di qualità per le tue esigenze di etichettatura.

Se sei alla ricerca di un modo efficiente ed economico per gestire le tue etichette, l’etichettificio digitale realizzato su misura da Rubino S.r.l. è la soluzione perfetta per te. Affidati a dei professionisti che diventeranno dei partner affidabili per la tua impresa.