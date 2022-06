Sciopero aerei: l’elenco dei voli cancellati e garantiti l’8 giugno

Caos nei cieli mercoledì 8 giugno: un grande sciopero dei voli mette in ginocchio l’Italia. A proclamare la protesta questa volta, dopo lo sciopero nazionale dello scorso 20 maggio e quello della scuola il 30 maggio, sono Filt Cgil e Uiltrasporti, “vista l’impossibilità di aprire un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante”, spiegano i sindacati in una nota ufficiale.

Tra le questioni aperte, il mancato adeguamento ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale, il perdurare di un accordo sul taglio degli stipendi (contingency agreement) non più attuale, decurtazioni della busta paga definite “arbitrarie”, il mancato pagamento delle giornate di malattia, il rifiuto della compagnia di concedere giornate di congedo obbligatorio durante la stagione estiva e persino la mancanza di acqua e pasti per l’equipaggio.

Una situazione davvero al limite che rischia di compromettere l’estate e le vacanze degli italiani e dei turisti che verranno in Italia. In assenza di segnali concreti, quella di oggi è solo la prima azione di sciopero di una serie che interesserà tutto il periodo estivo infatti.

Sciopero 8 giugno, quali compagnie aeree si fermano e quando

Ma ecco chi e quali compagnie scioperano e in quali orari:

Personale ENAV ACC Milano – 24 ore dalle ore 10:00 alle 18:00;

Personale Alitalia e ITA Airways – 4 ore dalle ore 13:00 alle 17:00;

Personale EasyJet – 4 ore dalle 13:00 alle 17:00;

Personale Volotea – 4 ore dalle 10:00 alle 14:00;

Personale Compagnie aeree Ryanair Limited, Air Malta e Crewlink – 4 ore dalle 10:01 alle 14:00.

ITA Airways

A seguito dell’agitazione proclamata da alcune sigle sindacali dei controllori di volo per mercoledì 8 giugno per 12 ore, ITA spiega che potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli di ITA Airways soprattutto tra 13.00 e le 17.00.

La compagnia, inoltre, ha cancellato alcuni voli, sia nazionali che internazionali, previsti per la giornata dell’8 giugno. Qui la lista dei voli cancellati.

ITA Airways ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni.

ITA Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per l’8 giugno a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, chiamando il numero verde 800 93 60 90 (dall’Italia) o il numero +39 06 8596 0020 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare l’8 giugno, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto, solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore, fino al 15 giugno 2022.

EasyJet

Allo sciopero nazionale di 4 ore del personale di Ryanair, Malta Air, Volotea e Crewlink si aggiungono anche i piloti e gli assistenti di volo della compagnia EasyJet, manifestando il loro dissenso contro “l’inaccettabile gestione posta in essere dai vertici italiani della compagnia aerea”.

“La reiterata compressione dei diritti fondamentali, i turni di lavoro massacranti ed i licenziamenti ingiusti ed ingiustificati, finalizzati esclusivamente a creare un clima di terrore e a mascherare strutturali carenze di organici – prosegue la nota – stanno indebolendo una compagnia da sempre considerata modello per la professionalità dei suoi naviganti e la qualità del servizio ai passeggeri”.

Il tutto aggravato da continue cancellazioni di tratte, rotte ed attività di volo, causate dalla carenza di organici e da criticità organizzative più volte denunciate, a esclusivo beneficio degli agguerriti concorrenti.

EasyJet si ferma dalle 13.00 alle 17.00, ma i disagi potrebbero proseguire per tutta la giornata e anche prima. Sul sito web di EasyJet non si trovano altre informazioni relative allo sciopero.

Volotea

Volotea si ferma dalle 10.00 alle 14.00: tantissime le tratte a rischio.

Ryanair

A causa dello sciopero dei controllori di volo negli aeroporti di Milano Bergamo, Milano Malpensa, Torino, Genova, Cuneo e Parma, Ryanair ha cancellato diversi voli nella giornata di mercoledì 8 giugno.

I clienti interessati sono stati avvisati via e-mail/SMS, ma la compagnia invita comunque tutti i passeggeri che devono viaggiare da/per l’Italia nella giornata di mercoledì 8 giugno a controllare lo stato del proprio volo sull’app Ryanair prima di recarsi in aeroporto.

Wizz Air

Anche Wizz Air ha annunciato di essere stata costretta a cancellare tutti i voli da/per gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa l’8 giugno.

Rimangono operativi i voli da/per gli aeroporti internazionali di:

Venezia – Marco Polo

Treviso – Sant’Angelo

Bologna – Marconi e

Pisa – San Giusto.

Tutte le persone interessate sono informate tramite SMS ed e-mail e Wizz Air consiglia ai clienti di controllare regolarmente i propri dispositivi. I passeggeri potranno anche controllare lo stato del loro volo sul Flight Status Tracker, o tramite Amelia, l’assistente virtuale di WIZZ sul suo sito web, o tramite Facebook Messenger.

In caso di volo cancellato, Wizz Air si impegna a fare tutto il possibile per offrire una serie di opzioni, tra cui voli alternativi con Wizz Air, un rimborso completo o il 120% della tariffa originale in credito aereo: in entrambi i casi la compagnia punta a processarli entro una settimana.

Voli garantiti

Durante gli scioperi ci sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Inoltre, informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento.

Sono garantiti:

– servizi pubblici essenziali, in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso

– tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00;

– tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero

– per la giornata dell’8 giugno, i seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:

EJU 3401 OLBIA (LIEO) TORINO (LIMF)

EJU 3402 TORINO (LIMF) OLBIA (LIEO)

EJU 4820 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

RYR 8690 TORINO (LIMF) CAGLIARI (LIEE)

RYR 8689 CAGLIARI (LIEE) TORINO (LIMF)

RYR 4650 BERGAMO (LIME) TRAPANI (LICT)

RYR 4651 TRAPANI (LICT) BERGAMO (LIME)

VOE1230 VENEZIA (LIPZ) CAGLIARI (LIEE)

VOE1231 CAGLIARI (LIEE) VENEZIA (LIPZ)

VOE1745 VERONA (LIPX) CATANIA (LICC)

Dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.

Sono assicurati anche:

– la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

– l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.

– voli intercontinentali: tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza:

Medio Oriente

MSR 706 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

ELY 382 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

ETH 713 MALPENSA (LIMC) FIUMICINO (LIRF) ADDIS ABEBA (HAAB)

RYR 5902 TORINO (LIMF) TEL AVIV (LLBG)

EJU 2565 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV TEL AVIV (LLBG)

ETD 088 MALPENSA (LIMC) ABU DHABI (OMAA)

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

AHY 036 MALPENSA (LIMC) BAKU (UBBB)

Nord America

DAL 173 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

AAL 199 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

UAL 18 MALPENSA (LIMC) NEW YORK NEWARK (KEWR)

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ITY 604 MALPENSA (LIMC NEW YORK (KJFK)

Sub Area Sud Est Asiatico

SIA 377 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

Sud America

NOS 133 MALPENSA (LIMC) GUARULHOS (SBGR)

Africa

NOS 3812 MALPENSA (LIMC) FIUMICINO (LIRF) CABO VERDE (GVAC)

E’ anche assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili che mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta dalle competenti Autorità come generi di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili.

Sono inoltre assicurati i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana.

In caso di sciopero si ha diritto a un rimborso? Qui tutte le info e i casi specifici, quanto spetta e come richiedere il risarcimento.