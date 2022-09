Elezioni, i positivi al Covid possono andare a votare? Occhio alle eccezioni

I positivi al Covid possono andare a votare? Per quanto riguarda coloro che hanno contratto il Covid negli ultimi 14 giorni e risultino ancora positivi, nulla da fare: dovranno rimanere a casa e non potranno votare.

I positivi al Covid possono votare? Le regole

Questo soltanto a meno che abbiano fatto richiesta, prima del 20 settembre, al proprio Comune di residenza di poter votare a casa. Soltanto in questo caso, riceveranno presso la propria abitazione la visita di due scrutatori a cui consegneranno la scheda compilata.

Dopo il 20 settembre, invece, non è stato più possibile inoltrare questa richiesta: quindi, chi non l’ha fatta o si è ammalato dopo non può votare e deve rinunciare al voto.

L’unica eccezione per poter votare ai seggi fisicamente è prevista per i positivi che abbiano contratto il virus più di 14 giorni fa e non presentino più sintomi. Il regime di isolamento decade comunque dopo 14 giorni per chi non si è ancora negativizzato.

Queste persone possono quindi recarsi al seggio e votare, ma attenzione: per loro c’è rigorosamente l’obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2.

Qui i documenti che è necessario portare ai seggi per poter votare.

Qui come si vota e il fac-simile delle schede elettorali e qui gli errori da evitare per non rendere nulla la scheda.

