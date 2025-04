Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: iStock La truffa UniCredit dell'sms

C’è una nuova truffa bancaria svuota conti cui i correntisti italiani devono prestare molta attenzione. Bersaglio di diversi raggiri sono, nel dettaglio, i clienti di UniCredit, anche se non è da escludere che la procedura utilizzata dai criminali possa presto estendersi anche all’utenza di altri istituti bancari. La tecnica è molto semplice, ma efficace, sostanziandosi in un sms che viene ricevuto dalle vittime nel quale, celandosi dietro un finto operatore dell’istituto bancario, i criminali fanno credere che vi sia un problema tecnico da risolvere e che sia necessario chiamare un numero per le emergenze. Durante questo secondo contatto avviene il furto di denaro, solitamente attraverso l’autorizzazione a compiere dei bonifici istantanei data al finto operatore.

Come funziona la truffa sms di UniCredit

A invitare i propri clienti ad alzare la soglia dell’attenzione nei confronti della possibilità di rimanere vittime della truffa del finto sms è stata UniCredit stessa. L’azienda scrive:

Ti informiamo di un nuovo tentativo di truffa che sta circolando tramite sms proveniente da un numero apparentemente riconducibile a UniCredit. La comunicazione invita a chiamare un numero per la gestione delle emergenze. Quando il cliente chiama, viene informato che sarà ricontatto dal Sevizio Clienti o dall’Ufficio Antifrode. Un truffatore, fingendo di essere un operatore della Banca, fornisce istruzioni per eseguire BONIFICI ISTANTANEI dal proprio dispositivo.

Procedendo con la richiesta, i fondi vengono immediatamente prelevati dal conto della vittima e trasferiti su quelli del truffatore, rendendo il recupero praticamente impossibile grazie all’alto sistema di protezione adottato dai malintenzionati. Soldi persi, conto svuotato e truffa effettuata senza possibilità di intervento postumo.

Come proteggersi dalla truffa dell’sms

Tutelarsi contro questa forma di truffa bancaria è possibile, ma richiede che i correntisti stessi adottino degli strumenti di protezione che valgono in questo, come negli altri casi di raggiro.

Premesso che la Banca – scrive ancora UniCredit – non può intervenire su messaggi sms o WhatsApp ricevuti dai clienti e che riportano numerazioni fittizie, ti ricordiamo che NESSUN OPERATORE DELLA BANCA chiederà MAI di predisporre o inserire codici dispositivi. Aiutaci a difendere la tua sicurezza.

Attenzione ai numeri di telefono

Restano, tuttavia, le difficoltà per i clienti di riuscire a capire per tempo di stare parlando con un truffatore e non con UniCredit. L’effetto sorpresa gioca a svantaggio dei malcapitati, così come il fatto che il numero utilizzato per le telefonate possa sembrare credibile. Spesso, infatti, i truffatori si celano dietro al numero verde del servizio clienti della banca stessa, 800.57.57.57, o al numero di una filiale. Tale operazione è resa possibile dalle chiamate vocali effettuate tramite internet, anziché con la rete telefonica tradizionale. Su quest’aspetto UniCredit ricorda ai propri clienti che il numero verde del servizio clienti non effettua mai delle chiamate in uscita. Piccole accortezze che possono evitare il peggio.