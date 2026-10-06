Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Pellet a prezzi troppo bassi per esseri veri.

Non è ancora arrivato il freddo, ma già sono iniziate le truffe a tema riscaldamento. La prima della stagione vede protagonista il pellet, combustibile che molti italiani comprano mesi prima della stagione fredda per immagazzinarlo quando è meno costoso. E proprio al prezzo, in molti casi, bisogna fare attenzione: se è troppo “conveniente per essere vero”, dietro potrebbe esserci una truffa.

È quello che è accaduto con il pellet a meno di 4 euro al sacco che molti hanno pagato in anticipo, ma che non è mai stato consegnato. L’Associazione Italiana Energia dal Legno (AIEL) ha diramato un’allerta ufficiale contro gli acquisti non verificati sul web.

Come funziona la truffa del pellet

Sarebbe meglio dire “le truffe del pellet”, al plurale, perché ogni anno AIEL raccoglie decine di segnalazioni di siti truffa sulla vendita di pellet a costi bassi che, puntualmente, non viene consegnato dopo l’acquisto. L’associazione di categoria ha lanciato l’allarme su piattaforme e-commerce fittizie e su annunci sponsorizzati tramite social che promettono carichi di pellet a prezzi stracciati.

Loghi, identità e affidabilità aziendali sono finti o contraffatti, ma difficili da riconoscere. A fare da esca sono però i prezzi. Truffa.net, portale specializzato in informazione e prevenzione delle truffe online e offline, ha ricostruito il fenomeno.

Il copione è sempre lo stesso: prezzi fin troppo favorevoli per il cliente, accompagnati da scritte come “promozione” o “super offerta” e, dopo l’acquisto anticipato, i bancali non vengono mai consegnati.

Quanto costa davvero il combustibile

I portali truffa, prosegue l’analisi di Truffa.net, promettono pellet a meno di 4 euro a sacco. Un prezzo molto vantaggioso, fin troppo, ma reso realistico da promozioni e offerte.

Il prezzo reale del pellet si aggira invece intorno ai 7-10 euro a sacco da 15 kg, a seconda dell’essenza e delle certificazioni della filiera. Per questo un prezzo di meno di 4 euro attira l’attenzione e l’acquisto di grandi quantità per fare scorta per l’inverno. Reale è invece il bonus per il pellet.

Come riconoscere i segnali e proteggersi

Questo genere di truffa richiede al cliente di acquistare in anticipo grandi quantità e di farlo tramite pagamento bancario. Soltanto effettuato il pagamento, i recapiti del venditore scompaiono.

È un caso di spoofing o manomissione documentale. Come spiega Truffa.net, è quando le fatture appaiono perfettamente conformi con tanto di coordinate bancarie, ma queste sono fittizie e intestate a terzi.

Il consiglio di AIEL è di verificare prima la legittimità del fornitore attraverso il database ufficiale ENplus, sul quale sono indicati il codice identificativo dell’azienda, l’indirizzo internet, i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica.

In caso ci si accorga della truffa, si può: