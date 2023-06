SuperEnalotto, centrato il 6: vincita da capogiro. Al via le estrazioni straordinarie

Fonte: ANSA Vincita al SuperEnalotto

Dopo 3 mesi di attesa, è stato di nuovo centrato il 6 al SuperEnalotto: la combinazione vincente dell’estrazione numero 69 ha fruttato una vincita da ben 42, 5 milioni di euro (42.590.153,89 euro per l’esattezza). È la terza super vincita del 2023, dopo quella record da 371,1 milioni del 16 febbraio e quella da 73,8 milioni al 25 marzo.

Il giocatore entra a pieno diritto nella lista dei più fortunati d’Italia. La giocata è stata realizzata tramite Quick Pick presso il punto vendita Tabaccheria Nicolini di Teramo. Come spesso accade, la giocata vincente è stata fatta con una schedina da appena 1 euro. La combinazione vincente del concorso di oggi sabato 10 giugno è: 8, 30, 33, 40, 64, 78, Jolly 42, SuperStar 59.

Questa è la 128a vincita milionaria realizzata con un 6 dalla nascita del SuperEnalotto. Nessuno ha indovinato il punto 5+ mentre è stato preso anche il punto 5 da 6 giocatori che vincono 41.642,20 euro ciascuno, e un fortunato che ha azzeccato il punto 4 Stella e porta a casa 43.378 euro.

La lotteria SuperEnalotto non si ferma ed è già pronta a riparte con un Jackpot decisamente interessante: 11,3 milioni di euro sono già pronti per la prossima estrazione di martedì 13 giugno. Le estrazioni del SuperEnalotto avvengono settimanalmente il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Intanto, ci sono in programma 3 estrazioni straordinarie con premi da 10mila, 15mila e 20mila euro. Si tratta della nuova iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar: 3 estrazioni straordinarie previste il 20, 22 e 24 giugno, con in palio 750 premi garantiti per ogni concorso, con premi fino a 20mila euro, che distribuiranno un totale di 11 milioni 250mila euro.

Dal 16 maggio alle ore 20:00, tutti coloro che acquistano una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per i concorsi del 20, 22 e 24 giugno possono aderire all’estrazione dei premi da:

10mila euro dell’estrazione del 20 giugno;

15mila euro dell’estrazione del 22 giugno;

20mila euro dell’estrazione del 24 giugno.

Come sempre si può giocare presso tutte le ricevitorie abilitate, direttamente online su uno dei siti abilitati o tramite l’app ufficiale del SuperEnalotto. Dal 19 maggio è attivo anche un bonus omaggio per chi scarica e si registra all’app SuperEnalotto. Ricordiamo che è vietato il gioco ai minori di 18 anni.

Come sapere se si vince

Per sapere se si ha vinto, basta andare su:

sito ufficiale superenalotto.it

in ricevitoria

sull’app SuperEnalotto tramite la funzione verifica schedina

iscrivendosi al servizio di alert.

Come e dove riscuotere la vincita

Per riscuotere la vincita è necessario presentare la ricevuta di gioco vincente entro 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del concorso. Attenzione che dopo questo termine si perde il diritto alla riscossione della vincita.

Se avete giocato online

Vincite fino a 520 euro

Se avete giocato a SuperEnalotto online e vinto fino a 520 euro, la vincita viene accreditata direttamente sul vostro conto di gioco.

Vincite oltre 520 euro e fino a 5.200 euro

Se avete giocato a SuperEnalotto online e vinto fino a 5.200€, la vincita viene accreditata direttamente sul tuo conto di gioco

Le modalità di riscossione dei premi, invece, variano in base alla somma vinta e alla modalità utilizzata per giocare.

Vincite oltre 5.200 euro

Come previsto dal regolamento di gioco a distanza, il pagamento per le vincite superiori a 5.200 euro sarà autorizzato solo a seguito di una verifica da parte di un’apposita Commissione istituita dall’Agenzia dei Monopoli.

Se avete giocato a SuperEnalotto online e avete vinto oltre 5.200 euro e fino a 52mila euro, dovete presentare la stampa del Dettaglio Giocata vincente riportante il codice della giocata e il codice di identificazione del proprio conto di gioco, oltre ad un documento di identità valido e al codice fiscale presso:

Ufficio Premi di Sisal S.p.A Roma, viale Sacco e Vanzetti, 89 (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00)

Ufficio Premi di Sisal S.p.A Milano, via Ugo Bassi, 6 (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00)

Qui potete trovare il Punto Pagamento Premi più vicino a voi

Nei casi in cui l’importo della vincita sia inferiore a 1 milione di euro, il pagamento avviene entro 30 giorni solari dalla consegna della ricevuta. Per le vincite superiori a 1 milione, il Concessionario provvede entro 91 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Ricordiamo che le fasce di importo vengono calcolate sulla base del valore lordo della vincita.

Se avete giocato in ricevitoria

Vincite fino a 520 euro

Se avete giocato a SuperEnalotto in ricevitoria e avete vinto fino a 520 euro, consegnate la tua ricevuta di gioco vincente, integra ed originale. Potete ritirare la vincita:

in un qualsiasi Punto Vendita Sisal;

presso gli Uffici Premi di Sisal.

Ufficio Premi di Sisal Roma, viale Sacco e Vanzetti, 89 (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00)

Ufficio Premi di Sisal Milano, via Ugo Bassi, 6 (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00)

Il pagamento della vincita può avvenire in contanti o con assegno bancario di conto corrente o assegno circolare non trasferibile, nei casi in cui l’importo della vincita sia inferiore ad un importo di 5.200 euro (fatti salvi i limiti, all’utilizzo del contante, che stabilisce l’importo di euro 999,99 a partire dal 1° gennaio 2022).

La ricevuta della giocata vincente deve essere presentata entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito.

Le commissioni di incasso che si applicano alle vincite pagate in ricevitoria sono a carico del vincitore:

nessun compenso fino a 100 euro di vincita complessiva

1,03 euro per vincite complessive da 100,01 a 300 euro

3,10 euro per vincite complessive da 300,01 a 1.000 euro

6,20 euro per vincite complessive da 1.000,01 a 5.200 euro

5,16 euro per prenotazioni di bonifico presso i Punti Pagamento Premi per vincite complessive fino a 52mila euro.

Vincite oltre 520 euro e fino a 5.200 euro

Se avete giocato a SuperEnalotto in ricevitoria e vinto oltre 520 euro e fino a 5.200 euro, consegnate la vostra ricevuta di gioco vincente, integra ed originale. Potete ritirare la tua vincita:

presso il Punto di Vendita che ha effettuato la convalida;

presso i Punti Pagamento Premi;

presso gli Uffici Premi di Sisal.

Vincite oltre 5.200 euro e fino a 52mila euro

Se avete giocato a SuperEnalotto in ricevitoria e vinto oltre 5.200 euro e fino a 52mila euro, basta consegnare la ricevuta di gioco vincente, integra ed originale. Potete ritirare la tua vincita:

presso i Punti Pagamenti Premi;

presso gli Uffici Premi di Sisal.

Vincite oltre 52mila euro

Se avete giocato a SuperEnalotto in ricevitoria e vinto oltre 52mila euro, consegnate la ricevuta di gioco vincente, integra ed originale. In questo caso la somma vinta può essere ritirata esclusivamente: