Scioperi, cancellazioni e ritardi: chi rischia di non partire

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: ANSA Cosa sapere sullo sciopero dei voli in programma venerdì 8 settembre

Da poco lasciato alle spalle un agosto tutto sommato calmo sotto l’aspetto dei disagi per i passeggeri, salvo alcune eccezioni che hanno destato grande clamore, è già tempo di parlare di scioperi di settembre.

Sono in tantissimi gli italiani e non solo alle prese con le partenze. Viaggi spesso al risparmio, considerando come la vera e propria “alta stagione” turistica possa dirsi ormai conclusa. Dietro l’angolo, però, c’è qualche turbolenza in arrivo in aeroporto, a partire da venerdì 8 settembre. Vediamo nello specifico cosa accadrà tra pochi giorni e quali conseguenze si ritroveranno a fronteggiare milioni di passeggeri.

Sciopero 8 settembre

Venerdì 8 settembre promette d’essere una giornata alquanto complessa per tutti coloro che hanno in programma un volo, sia questo su scala nazionale, internazionale o intercontinentale. Si rischiano gravosi ritardi ma soprattutto cancellazioni.

A scioperare sono i lavoratori aeroportuali e del comparto aereo che, tra le motivazioni dello stop alle proprie attività previste, presentano la richiesta di una maggior sicurezza contrattuale. Al tempo stesso si avanza domanda per un aumento salariale della categoria. Un tema decisamente attuale, quello degli stipendi fin troppo bassi in Italia, che non consentono ormai più di riuscire a gestire in maniera dignitosa gli aumenti dei costi dettati dall’inflazione.

Sono svariate le sigle sindacali che hanno deciso di scioperare e lo stop sarà particolarmente gravoso, considerando le fasce orarie interessate:

sigla sindacale CUB: sciopero nazionale di 24 ore, dalle ore 00.01 alle 23.59 di venerdì 8 settembre 2023, coinvolgendo i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti;

sigla sindacale FLAI TRASPORTI E SERVIZI: sciopero nazionale di 24 ore dalle ore 00.01 alle 23.59 di venerdì 8 settembre 2023, coinvolgendo i lavoratori di imprese servizi aeroportuali di handling;

sigla sindacale USB LAVORO PRIVATO: sciopero nazionale di 24 ore dalle ore 00.01 alle 23.59 di venerdì 8 settembre 2023, coinvolgendo i lavoratori delle aziende di trasporto aereo settore handlers;

sigla sindacale OSP CUB TRASPORTI: sciopero nazionale di 4 ore dalle ore 13.00 alle 17.00 di venerdì 8 settembre 2023, coinvolgendo il personale SOC. GH Verona;

sigla sindacale OSR UGL-TA: sciopero nazionale di 24 ore dalle ore 00.01 alle 23.59 di venerdì 8 settembre 2023, coinvolgendo il personale aeroportuale SOC. SOGAER;

sigla sindacale OST CUB TRASPORTI: sciopero nazionale di 24 ore dalle ore 00.01 alle 23.59 di venerdì 8 settembre 2023, coinvolgendo il personale SOC. ALHA;

Tutti i prossimi scioperi

Considerando il carattere nazionale dello sciopero e il suo ampio prolungamento orario, si consiglia di rivolgersi alla propria compagnia aerea, al fine di ricevere aggiornamenti per tempo in relazione al volo prenotato.

Quello dell’8 settembre non è però l’unico sciopero in programma nel mese di settembre, anzi. Il sei settembre si ferma Trenord, ovvero il servizio di trasporto ferroviario lombardo, precisamente dalle ore 3.00 del 6 settembre alle ore 2.00 del 7.

Il 16 settembre, invece, altro stop sul fronte aereo, con sciopero nazionale del personale di terra, della durata di otto ore, dalle 10.00 alle 18.00. Il giorno dopo, invece, si ferma il personale ferroviario Uilt-Uil di Italo, per un totale di 23 ore, dalle 3.00 del 17 alle 2.00 del 18 del mese.

Il 18 settembre, inoltre, svariate sigle del trasporto pubblico locale italiano andranno in sciopero, dall’Atac di Roma all’Atm di Milano. Il 25 settembre, invece, poco dopo l’inizio delle lezioni, ci sarà lo sciopero nazionale della scuola, indetto da Csle, che coinvolge personale docente a ATA. Due giorni dopo, invece, stop nazionale per il personale del Servizio sanitario nazionale. A concludere, il 29 settembre, invece, spazio allo sciopero del personale del trasporto pubblico e aeroportuale, con modalità differenti a seconda dei territori.