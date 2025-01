Sciopero dei trasporti del 10 gennaio 2025, tutti gli orari per ogni città

Fonte: ANSA Tutti gli orari dello sciopero dei trasporti

Venerdì 10 gennaio i lavoratori di diversi segmenti del settore dei trasporti andranno in sciopero. Saranno coinvolti il trasporto ferroviario, il trasporto pubblico locale e anche il trasporto aereo. Possibili disagi, inoltre, seppur molto limitati, anche per la scuola. Gli orari precisi delle mobilitazioni variano a seconda sia del segmento coinvolto che delle città in cui si svolgeranno gli scioperi.

Le motivazioni di queste mobilitazioni sono per lo più economiche. I rappresentanti del trasporto pubblico locale denunciano gli stipendi troppo bassi per condurre una vita dignitosa nelle grandi città, mentre quelli dei lavoratori delle ferrovie protestano contro il mancato rinnovo del contratto nazionale.

Tutti gli orari dello sciopero del 10 gennaio

Venerdì 10 gennaio ben tre segmenti diversi del settore dei trasporti saranno interessati da scioperi. Si tratta delle ferrovie, del trasporto aereo e di quello locale. Per quanto riguarda il primo, si tratta di una mobilitazione dei dipendenti di Rfi, la società statale che gestisce la rete ferroviaria, e dei ferrovieri. I sindacati che hanno indetto lo sciopero sono Cub Trasporti e i Cobas.

Anche il trasporto aereo sarà coinvolto. Si fermeranno infatti i lavoratori del personale di terra degli aeroporti di Linate e Malpensa a Milano, di Venezia e di Pisa. Coinvolti i lavoratori iscritti al Cub, alla Flai Ts e alla Filcams Cgil. Disagi, infine, anche per il trasporto pubblico locale: Confail Fasa ha proclamato 4 ore di sciopero, con orari che variano da città a città.

Lo sciopero dei dipendenti Rfi e dei ferrovieri comincerà alle 21 del 9 gennaio fino alla stessa ora del 10 gennaio. Per quanto riguarda gli aeroporti si tratta di uno sciopero che andrà dalla mezzanotte alle 23:59 del 10 gennaio, con fasce di garanzia tra le 7:00 e le 10:00 e tra le 18:00 e le 21:00.

Gli orari degli scioperi dei trasporti pubblici locali nelle principali città saranno:

Milano: dalle 8:45 alle 12:45

Roma: dalle 8:30 alle 12:30

Napoli: dalle 19:32 alle 23:32

Palermo: dalle 8:30 alle 12:30

Le motivazioni degli scioperi

In quasi tutti i casi, gli scioperi proclamati per il 10 gennaio reclamano un migliore trattamento economico per i lavoratori del settore dei trasporti. Una richiesta che vale sia per gli aeroportuali che per i lavoratori del trasporto pubblico locale, mentre i ferrovieri hanno una richiesta più specifica. I sindacati di base chiedono infatti il rinnovo del contratto e maggiori tutele per la sicurezza sul lavoro, specialmente dopo gli incidenti del 2024.

Anche senza la necessità di rinnovare un contratto nazionale, la situazione retributiva dei lavoratori dei trasporti pubblici locali è la più complessa. Lavorando in aree dove il costo della vita è spesso molto alto, gli autisti di metro, tram e autobus delle grandi città chiedono aumenti salariali per far fronte a spese sempre più significative, soprattutto per quanto riguarda gli affitti.

Il 10 gennaio, inoltre, è stato indetto anche uno sciopero della scuola. Si tratta di una mobilitazione di dimensioni più ridotte, proclamata dal sindacato Csle. Anche in questo caso le motivazioni sono principalmente economiche, ma riguardano anche alcuni aspetti del lavoro dei collaboratori scolastici e la richiesta di rimozione della decurtazione oraria dalle ferie per gli insegnanti che aderiscono agli scioperi.