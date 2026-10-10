Il 10 ottobre la sezione Trasporti della Confindustria di Catania ha indetto uno sciopero. Le imprese del settore degli autotrasporti, quindi dei camion che trasportano merci, si fermeranno per sette giorni, tra il 16 e il 22 ottobre, per protestare contro i mancati interventi del Governo sul caro carburanti.

Il peso sugli autotrasportatori siciliani, dicono, è doppio, perché devono fare i conti anche con i rincari dei carburanti marittimi. Lo stesso viaggio, spiegano da Confindustria Catania, subisce di fatto due volte i rincari.

La mobilitazione annunciata da Confindustria Catania durerà per tutte le giornate tra la mezzanotte del 16 ottobre e le 24 del 22 ottobre. Come spiega la stessa associazione:

La decisione è stata assunta all’unanimità al termine di mesi di confronto istituzionale che non hanno prodotto le risposte attese.

Anche se a proclamare la mobilitazione è stata la sezioni Trasporti della Confindustria di Catania, potranno aderirvi tutte le imprese della Sicilia. Le conseguenze potrebbero essere ritardi nella consegna delle merci alle imprese e ai privati durante tutte le giornate di sciopero. A rischio anche alcuni rifornimenti nei supermercati.

Il punto cruciale sarebbero le trattative sul Sea Modal Shift, un incentivo pubblico per le imprese del settore degli autotrasporti che decidono di trasferire una parte delle proprie merci dal trasporto su gomma a quello via mare. Sonia Nicosia, presidente della sezione Trasporti di Confindustria Catania, ha spiegato:

Diamo atto al governo regionale di avere stanziato risorse e di avere aperto un confronto serio, ma una parte consistente di quelle somme resta subordinata all’autorizzazione europea, e nel frattempo le imprese pagano il gasolio ogni giorno, in anticipo e per intero. Il fermo non è un atto contro qualcuno è il modo per rendere visibile ciò che accade quando i camion si fermano.