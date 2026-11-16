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iStock Pomodori datterini

Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo precauzionale di un lotto di pomodori datterino per la possibile presenza di salmonella. In casi come questo i dettagli sono fondamentali: si tratta di confezioni da 500 grammi di «Pomodori freschi siciliani – selezionati con amore» a marchio L’Ortofrutticola F, appartenenti al lotto 4406. Il prodotto, di categoria I e di origine siciliana, è stato confezionato a Vittoria, in provincia di Ragusa.

Quello dei pomodori è ormai diventato un caso. Il richiamo arriva qualche settimana dopo che l’Emilia-Romagna ha sospeso i pomodorini ciliegini e datterini crudi nelle mense scolastiche, negli ospedali e nelle case di cura, proprio a causa di alcuni casi di salmonellosi. Non è il primo episodio: a settembre era stato richiamato un lotto di pomodorini ciliegino per lo stesso rischio.

Pomodori datterino richiamati: il lotto

Il richiamo riguarda unicamente le confezioni con queste caratteristiche:

denominazione: Pomodori freschi siciliani, varietà datterino;

marchio: L’Ortofrutticola F;

formato: confezione da 500 grammi;

lotto: 4406;

codice a barre: 8056590100820;

produttore: Mediterranea Snc di Milanese Rosanna & C., a Vittoria (Ragusa);

distributore: L’Ortofrutticola F S.r.l., a Niscemi (Caltanissetta).

Trattandosi di un prodotto fresco, sulla confezione non è indicata la data di scadenza.

Cosa fare se lo hai acquistato

A titolo precauzionale, il Ministero raccomanda di non consumare i pomodori del lotto indicato. Le confezioni vanno restituite al punto vendita in cui sono state acquistate, dove si può ottenere il rimborso o la sostituzione. Per farlo non è necessario presentare lo scontrino.

Chi ha già consumato una parte del prodotto non deve allarmarsi, ma è bene prestare attenzione alla comparsa di eventuali sintomi nei giorni successivi. È utile anche lavare con cura superfici, contenitori e utensili entrati in contatto con i pomodori, per evitare la contaminazione di altri alimenti.

I sintomi della salmonella

La salmonella può provocare la salmonellosi, una delle infezioni alimentari più diffuse, al centro negli ultimi mesi di diversi richiami alimentari. I sintomi compaiono in genere nel giro di poche ore, ma possono manifestarsi fino a tre giorni dopo l’ingestione. Si tratta di:

diarrea;

febbre;

crampi addominali;

nausea;

vomito (nei casi meno frequenti).

Nella maggior parte dei casi l’infezione si risolve da sola in pochi giorni, ma può essere più seria per bambini piccoli, anziani, donne in gravidanza e persone con difese immunitarie ridotte. Lo stesso batterio ha portato di recente anche al ritiro di diversi lotti di uova biologiche.