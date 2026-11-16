Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo precauzionale di un lotto di pomodori datterino per la possibile presenza di salmonella. In casi come questo i dettagli sono fondamentali: si tratta di confezioni da 500 grammi di «Pomodori freschi siciliani – selezionati con amore» a marchio L’Ortofrutticola F, appartenenti al lotto 4406. Il prodotto, di categoria I e di origine siciliana, è stato confezionato a Vittoria, in provincia di Ragusa.
Quello dei pomodori è ormai diventato un caso. Il richiamo arriva qualche settimana dopo che l’Emilia-Romagna ha sospeso i pomodorini ciliegini e datterini crudi nelle mense scolastiche, negli ospedali e nelle case di cura, proprio a causa di alcuni casi di salmonellosi. Non è il primo episodio: a settembre era stato richiamato un lotto di pomodorini ciliegino per lo stesso rischio.
Pomodori datterino richiamati: il lotto
Il richiamo riguarda unicamente le confezioni con queste caratteristiche:
- denominazione: Pomodori freschi siciliani, varietà datterino;
- marchio: L’Ortofrutticola F;
- formato: confezione da 500 grammi;
- lotto: 4406;
- codice a barre: 8056590100820;
- produttore: Mediterranea Snc di Milanese Rosanna & C., a Vittoria (Ragusa);
- distributore: L’Ortofrutticola F S.r.l., a Niscemi (Caltanissetta).
Trattandosi di un prodotto fresco, sulla confezione non è indicata la data di scadenza.
Cosa fare se lo hai acquistato
A titolo precauzionale, il Ministero raccomanda di non consumare i pomodori del lotto indicato. Le confezioni vanno restituite al punto vendita in cui sono state acquistate, dove si può ottenere il rimborso o la sostituzione. Per farlo non è necessario presentare lo scontrino.
Chi ha già consumato una parte del prodotto non deve allarmarsi, ma è bene prestare attenzione alla comparsa di eventuali sintomi nei giorni successivi. È utile anche lavare con cura superfici, contenitori e utensili entrati in contatto con i pomodori, per evitare la contaminazione di altri alimenti.
I sintomi della salmonella
La salmonella può provocare la salmonellosi, una delle infezioni alimentari più diffuse, al centro negli ultimi mesi di diversi richiami alimentari. I sintomi compaiono in genere nel giro di poche ore, ma possono manifestarsi fino a tre giorni dopo l’ingestione. Si tratta di:
- diarrea;
- febbre;
- crampi addominali;
- nausea;
- vomito (nei casi meno frequenti).
Nella maggior parte dei casi l’infezione si risolve da sola in pochi giorni, ma può essere più seria per bambini piccoli, anziani, donne in gravidanza e persone con difese immunitarie ridotte. Lo stesso batterio ha portato di recente anche al ritiro di diversi lotti di uova biologiche.