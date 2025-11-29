Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Carrefour ha pubblicato un avviso di richiamo riguardante alcune confezioni di panettone farcito a marchio DeMilan Dubai Chocolate Style Lazzaroni. Il provvedimento è stato segnalato dal produttore e riguarda un problema di etichettatura che può comportare rischi per i consumatori allergici. Il motivo indicato nel richiamo è l’assenza della lista degli ingredienti e degli allergeni in lingua italiana su alcune confezioni. Questo impedisce ai consumatori di conoscere con precisione le sostanze contenute nel prodotto, un’informazione fondamentale per chi soffre di allergie o intolleranze alimentari.

Quali prodotti sono stati ritirati

Il richiamo riguarda esclusivamente due lotti del panettone farcito da 800 grammi. I lotti coinvolti sono identificati dai codici L2527651 e L252881, entrambi con termine minimo di conservazione fissato al 30 aprile 2026. I prodotti sono stati realizzati dall’azienda Paolo Lazzaroni e Figli Spa, che ha sede a Saronno, in provincia di Varese, nello stabilimento di via Gorizia 41/43.

Secondo l’azienda, gli allergeni presenti nel panettone richiamato includono grano, pistacchio, latte, soia e uovo. Sono inoltre possibili tracce di altra frutta a guscio e senape. Proprio la mancanza dell’etichetta in italiano impedisce a un consumatore allergico di verificare queste informazioni prima dell’acquisto o del consumo.

L’avviso è stato diffuso il 26 novembre 2025 e resterà esposto fino al 31 dicembre 2025. Tutti gli altri lotti dello stesso prodotto sono considerati sicuri e non sono coinvolti dal provvedimento.

Cosa devono fare i consumatori

Il richiamo specifica che i clienti allergici agli ingredienti indicati non devono consumare il panettone appartenente ai lotti segnalati. In caso di acquisto, il prodotto può essere riconsegnato nel punto vendita per procedere con la restituzione. Per ottenere la lista completa degli ingredienti in lingua italiana, l’azienda mette a disposizione l’indirizzo e-mail quality@lazzaroni.it, al quale è possibile richiedere ulteriori informazioni.

Carrefour ha confermato che il richiamo è già stato notificato ai supermercati coinvolti. La possibilità di trovare sugli scaffali un prodotto appartenente ai lotti ritirati è quindi ridotta, ma resta consigliabile prestare attenzione, soprattutto se si necessita di informazioni precise sugli allergeni.

Allergie alimentari: perché l’etichettatura è fondamentale

Le allergie alimentari rappresentano una reazione del sistema immunitario a una specifica proteina contenuta in un alimento. L’Istituto Superiore di Sanità segnala che interessano il 6-8% dei bambini sotto i 3 anni e circa il 3% degli adulti. Nei soggetti allergici anche quantità minime di un alimento possono provocare sintomi che variano molto in intensità.

I disturbi più comuni includono prurito, formicolio in bocca, gonfiore di labbra, viso o gola, orticaria, difficoltà respiratoria, nausea, diarrea e vertigini. In alcuni casi, può verificarsi uno shock anafilattico, una reazione grave che richiede un intervento immediato e la chiamata al numero di emergenza 112.

Le allergie alimentari non vanno confuse con le intolleranze, che non coinvolgono il sistema immunitario e di norma non provocano reazioni gravi. Questo rende l’etichettatura chiara e visibile uno strumento essenziale per tutelare i consumatori.

Non esiste una cura definitiva per le allergie alimentari, anche se in alcuni casi possono regredire nel tempo. Il trattamento dipende dalla gravità della reazione. Per sintomi lievi il medico può prescrivere antistaminici, mentre in presenza di reazioni più importanti è prevista la somministrazione di adrenalina tramite iniettore automatico, da utilizzare in caso di emergenza.