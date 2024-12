Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Bere a Capodanno con nuovo Codice della Strada: tabella

A Capodanno tutti pronti a brindare, ma con attenzione. Se Salvini può permettersi un brindisi senza preoccupazioni, non è detto che anche gli italiani possano fare lo stesso senza rischiare la patente, multe salate o, peggio ancora, il carcere. Il nuovo Codice della Strada, infatti, è entrato in vigore lo scorso 14 dicembre e prevede pene più severe per chi guida in stato di ebbrezza. Quindi, prima di alzare il bicchiere, vediamo cosa quanto si può bere senza mettere a rischio la serenità del Capodanno.

Cosa dice il nuovo Codice della Strada sull’alcol?

Il Codice della Strada non cambia i limiti del tasso alcolemico, che rimangono fermi a 0,5 grammi per litro di sangue, ma a differenza di anni precedenti, sono previste sanzioni più pesanti. Per i recidivi, i rischi aumentano in modo esponenziale, con misure come il blocco dell’auto (l’alcolock) e la revoca della patente.

Ma, come dice Matteo Salvini, quest’anno non dovremmo preoccuparci troppo: “Si possono bere due bicchieri come l’anno scorso”, ma con un occhio sempre attento al tasso alcolemico. Vediamo quali sono le sanzioni previste per chi sgarra.

Ecco l’elenco delle sanzioni in base al tasso alcolemico in base all’alcol test:

tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 g/l: multa da 573 a 2.170 euro sospensione della patente da 3 a 6 mesi

tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 g/l: arresto fino a 6 mesi multa da 800 a 3.200 euro sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno

tasso alcolemico oltre 1,5 g/l: arresto da 6 mesi a 1 anno multa da 1.500 a 6.000 euro sospensione della patente da 1 a 2 anni confisca del veicolo se non appartiene al conducente

recidivi (persone che commettono la stessa infrazione entro 2 anni): limitazione della guida a un tasso alcolemico a zero obbligo di guida solo con alcolock (dispositivo che blocca il motore se il conducente ha bevuto)



Quanto si può bere per non subire le multe?

Se si vuole festeggiare senza il rischio di dover dire addio alla patente, il trucco sta tutto nel calcolare bene quanto alcol consumare. Ovviamente, le quantità dipendono da diversi fattori, come il peso, il sesso e se si è a stomaco vuoto o pieno.

Ecco un esempio pratico:

una donna di 55 kg a stomaco vuoto che beve una birra normale e un gin tonic avrà un tasso alcolemico di 0,93 g/l , il che la mette oltre il limite ;

a stomaco vuoto che beve una birra normale e un gin tonic avrà un tasso alcolemico di , il che la mette ; se invece è a stomaco pieno, potrà permettersi di bere un bicchiere di vino e un digestivo, senza superare i limiti (tasso alcolemico di 0,43 g/l).

In generale, chi è più leggero dovrà stare particolarmente attento, mentre chi è più pesante potrà permettersi qualche bicchiere in più senza rischiare sanzioni. Il consiglio resta sempre lo stesso: se si ha intenzione di guidare, è meglio limitarsi e non dimenticare che il limite di 0,5 g/l è molto facile da superare, soprattutto con superalcolici o cocktail più forti.

Nel dettaglio:

Pesos Stomaco vuoto Stomaco pieno Donna 45 kg Birra normale (330 ml) – 0,51 g/l (supera il limite)

Superalcolico (45 gradi, 40 ml) – oltre 0,5 g/l Birra normale (330 ml) + 1 bicchiere di vino – 0,43 g/l (sotto il limite)

Birra leggera + 1 flûte di spumante – 0,51 g/l (sotto il limite) Donna 65 kg Birra normale (330 ml) + superalcolico (45 gradi, 40 ml) – 0,52 g/l (supera il limite)

2 bicchieri di spumante – 0,52 g/l (supera il limite) Birra doppio malto + 1 bicchiere di vino – 0,48 g/l (sotto il limite)

2 bicchieri di spumante – 0,50 g/l (sotto il limite) Uomo 65 kg Birra leggera (330 ml) + 1 bicchiere di spumante – 0,38 g/l (sotto il limite)

2 bicchieri di spumante – 0,50 g/l (sotto il limite) Birra doppio malto (330 ml) + 1 bicchiere di vino – 0,48 g/l (sotto il limite)

2 bicchieri di vino – 0,36 g/l (sotto il limite) Uomo 80 kg Birra doppio malto (330 ml) – 0,49 g/l (sotto il limite)

1 bicchiere di vino + 1 bicchiere di spumante – 0,50 g/l (sotto il limite) Birra normale (330 ml) + 1 bicchiere di vino – 0,37 g/l (sotto il limite)

2 birre normali (330 ml ciascuna) – 0,56 g/l (supera il limite)

Attenzione: i valori di alcolemia sono indicativi e dipendono da diversi fattori, come il tipo di alcol bevuto, la velocità di assunzione e le caratteristiche individuali (sesso, età, metabolismo). La tabella serve come guida, ma è sempre meglio evitare di bere prima di mettersi alla guida.

Quanto bere per la salute?

Oltre alle multe e ai rischi legati alla patente, è fondamentale ricordare che bere responsabilmente è anche una questione di salute. L’Istituto Superiore di Sanità ci ricorda che non esistono livelli di consumo sicuri quando si guida e che l’alcol influisce direttamente sulle capacità motorie e cognitive. Anche una piccola quantità di alcol può alterare la concentrazione, ridurre i riflessi e aumentare il rischio di incidenti, quindi è meglio prevenire che curare.

In generale, il consumo moderato è sempre la scelta migliore, soprattutto in occasioni come Capodanno, quando l’atmosfera di festa può facilmente farci dimenticare le regole.