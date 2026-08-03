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iStock Alcuni giochi della PS3 stanno aumentando di valore

Alcuni giochi per PlayStation 3 stanno aumentando di valore sul mercato dell’usato e del collezionismo. Il fenomeno riguarda soprattutto i titoli in formato fisico, diventati più ricercati dopo l’annuncio della chiusura dello store digitale della console, prevista per luglio 2027. La decisione di Sony potrebbe rendere più difficile recuperare in futuro determinati giochi in versione digitale. Per questo, le copie fisiche di alcuni titoli meno diffusi stanno attirando l’attenzione dei collezionisti. Non tutti i giochi PS3, però, sono destinati a diventare preziosi. A fare la differenza sono rarità, numero di copie distribuite, disponibilità sul mercato e assenza di ristampe.

Perché alcuni giochi PS3 aumentano di valore

Nel caso della PlayStation 3, l’annuncio della chiusura dello store digitale ha reso più importanti le copie fisiche. Se un gioco non sarà più facilmente acquistabile online e non è stato prodotto in grandi quantità, il disco originale può diventare più ricercato. I titoli meno venduti al momento dell’uscita possono diventare più interessanti anni dopo, proprio perché le copie disponibili sono poche.

Al contrario, i giochi distribuiti in milioni di pezzi tendono a mantenere un valore più basso, salvo edizioni speciali, versioni sigillate o confezioni particolarmente rare. Ad esempio i titoli più famosi della PlayStation 3 non sono automaticamente quelli più preziosi. Giochi come The Last of Us, Red Dead Redemption, Grand Theft Auto 5 e i vari Call of Duty sono stati prodotti e venduti in quantità molto elevate. Per questo sono facilmente reperibili sul mercato dell’usato.

I giochi PS3 che valgono di più

Diverso è il caso di alcuni giochi meno conosciuti o meno venduti al momento dell’uscita. Tra gli esempi citati ci sono Puppeteer, Folklore e 3D Dot Game Heroes. Si tratta di produzioni più di nicchia, che non hanno avuto una distribuzione paragonabile ai grandi blockbuster.

Puppeteer viene venduto oggi anche a circa 300 dollari, pari a circa 275 euro. Folklore può arrivare fino a 150 dollari, circa 138 euro, mentre 3D Dot Game Heroes ha superato quota 100 dollari, cioè circa 92 euro. Questi valori possono cambiare in base allo stato della copia, alla presenza del manuale, alla lingua, alla regione del disco e alle condizioni della confezione.

Come capire se un gioco PS3 può avere un valore più alto

Chi possiede giochi PlayStation 3 può controllare alcuni elementi prima di venderli o conservarli. I fattori più importanti sono:

rarità del titolo;

numero di copie disponibili sul mercato;

condizioni di disco, custodia e manuale;

eventuale presenza di edizioni speciali;

domanda da parte dei collezionisti.

Anche la versione sigillata può fare una grande differenza. Un gioco ancora nuovo e mai aperto può avere un valore superiore rispetto a una copia usata, soprattutto se il titolo è raro.