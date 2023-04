Nuovo sciopero dei treni: quando si fermano. Tratte e orari garantiti

Fonte: ANSA Sciopero treni

Un altro sciopero in arrivo, e ancora una volta riguarda i trasporti. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Da venerdì 7 a martedì 11 aprile è in vigore anche uno stop ai treni da e per la Francia, che possono subire ritardi, variazioni e cancellazioni per uno sciopero del gestore dell’infrastruttura francese SNCF.

Lo sciopero è previsto per venerdì 14 aprile, dalle ore 9.00 alle 17.00. In questa fascia oraria, dunque, i treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Sciopero treni Trenitalia

Servizi minimi garantiti in caso di sciopero

Trenitalia ricorda che nelle giornate di sciopero assicura alcuni servizi minimi di trasporto. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro 1 ora dall’inizio del blocco. Trascorso questo periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Visto che durante lo sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili, come modifiche all’itinerario per i treni a lunga percorrenza, è importante prestare sempre la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e su internet.

Informazioni su collegamenti e servizi si possono trovare attraverso l’app Trenitalia e l’app di Trenord, la sezione Infomobilità del sito di Trenitalia, sul sito trenord.it., sul sito trenitaliatper.it, oppure chiamando il numero verde gratuito 800 89 20 21, nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Treni nazionali garantiti in caso di sciopero

Treni regionali garantiti in caso di sciopero

Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali.

Qui potete consultare l’elenco dei treni garantiti nella regione che vi interessa.

Servizi garantiti in caso di sciopero da altre imprese di trasporto

Sciopero treni Trenord

Trenord fa sapere tramite il suo sito che in situazioni simili le adesioni allo sciopero non sono state significative, motivo per cui non si prevedono particolari interruzioni della circolazione ferroviaria in Lombardia.

In ogni caso, il servizio aeroportuale sarà comunque garantito con queste modalità:

autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1

autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie).

Prima di mettervi in viaggio controllate sempre l’app di Trenord per verificare l’andamento della circolazione in tempo reale selezionando il treno o la stazione di proprio interesse.