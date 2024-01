Lotteria degli scontrini, i biglietti vincenti dell’11 gennaio 2024

Fonte: ANSA Lotteria degli scontrini, i biglietti vincenti: quanto vincono

La lotteria degli scontrini prosegue anche nel 2024, anche se da tempo sono stati annunciati importanti cambiamenti, di cui tuttavia non si ha ancora conferma. La lotteria degli scontrini è il concorso, gratuito, collegato al programma Italia Cashless messo a punto dall’ex governo Conte per incentivare l’uso di carte di credito, di debito, bancomat, prepagate e app di pagamento.

Chi non ha ancora preso parte alla lotteria degli scontrini può comunque partecipare alle prossime estrazioni. Ricordiamo che possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che si siano procurate il codice lotteria (lo potete recuperare qui) e utilizzino strumenti di pagamento elettronico per acquisti di beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto.

Come funziona la lotteria degli scontrini

Nonostante sia stata definita un flop (qui vi abbiamo spiegato perché) e, come dicevamo, il governo abbia deciso di modificarla per farla diventare più simile a un Gratta e Vinci, per partecipare alla lotteria basta per ora mostrare all’esercente, al momento di ogni acquisto cashless, dunque non in contanti, il proprio codice.

Fatto questo, lo scontrino elettronico emesso regala automaticamente biglietti virtuali per partecipare alla lotteria: un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Se l’importo speso è superiore a 1 euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale.

Non appena verrà approvata la riforma, la lotteria degli scontrini diventerà un gioco istantaneo: qui trovate tutte le novità in arrivo.

Gli acquisti esclusi

Non tutti gli acquisti permettono di partecipare però alla lotteria. Come dicevamo, valgono solo gli acquisti con carte e app, ma non tutti. Sono esclusi gli acquisti:

effettuati in contanti;

di importo inferiore a 1 euro;

effettuati online;

destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione;

documentati mediante fatture elettroniche;

per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.);

per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Quanto si vince: i premi

Ogni settimana si possono vincere 15 premi da 25mila euro per chi compra, e 15 premi da 5mila euro per chi vende. Ci sono poi anche estrazioni mensili con 10 premi da 100mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti.

Le estrazioni settimanali si tengono ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

Le estrazioni mensili vengono effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente. Se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

Come sono tassate le vincite a giochi e lotterie.

Le estrazioni dei codici vincenti di giovedì 11 gennaio 2024

Estrazione settimanale N°1 – 2024 di giovedì 11 gennaio 2024: i 15 codici vincenti settimanali (data, codice vincente e quanto vince):

05/01/2024 1510-0035 53SNS300214 00510003 127,55

05/01/2024 1782-0240 88I24003582 56,84

05/01/2024 1127-0006 72MU1057956 874,20

03/01/2024 1810-0010 99SEA001906 B1830035 60,48

05/01/2024 1927-0041 53SNS301941 00020046 96,32

31/12/2023 1523-0032 53SNS302521 00230041 27,09

04/01/2024 1956-0061 53SNS300593 00450007 136,41

03/01/2024 1810-0126 53SNS303466 03150002 41,13

07/01/2024 0075-0145 88S25000823 04120005 109,84

02/01/2024 0086-0071 1BMPX055276 25,16

05/01/2024 1282-0126 3BSDP001885 90840012 47,74

06/01/2024 1626-0040 3BSDP001232 00450005 73,51

02/01/2024 1866-0158 99SEA002440 10180001 12,61

05/01/2024 1807-0003 96MEV064660 11,50

02/01/2024 0691-0122 72MU1068394 55,97

Qui l’estrazione della scorsa settimana. Il 22 giugno 2023 si è svolta l’estrazione annuale, che prevede un maxi premio di 5 milioni di euro per l’acquirente e un premio di 1 milione di euro per l’esercente: ecco l’estrazione del biglietto vincente.