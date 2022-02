Inps, addio definitivo al vecchio cassetto previdenziale: cosa cambia

Addio al vecchio cassetto previdenziale Inps a partire dal prossimo 1° marzo. Da quella data entrerà in vigore definitivamente il nuovo sistema, che permette di lavorare con tutte le tipologie di posizioni contributive ed è già attivo e utilizzabile da dicembre 2020.

Lo ha annunciato l’Inps col messaggio numero 771.

Cassetto previdenziale Inps, cosa cambia

Il cassetto previdenziale permette ai soggetti tenuti al versamento dei contributi nei confronti dell’Inps di consultare online le informazioni relative alla propria situazione (anagrafica, debitoria, versamenti). Rappresenta, inoltre, il canale online di Comunicazione bidirezionale con l’Istituto, con il quale inviare domande e ricevere comunicazioni dall’Inps.

Dal 1° marzo gli utenti potranno accedere alle informazioni sulla posizione contributiva utilizzando esclusivamente la nuova versione del cassetto previdenziale.

Il servizio è raggiungibile dalla sezione “Servizi per le Aziende e Consulenti” sul sito Inps, inserendo le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

Il nuovo sistema garantisce la presenza di tutte le attuali applicazioni esistenti nei cassetti riferiti alle varie gestioni e permette di lavorare con tutte le tipologie di posizioni contributive. Il menu viene creato dinamicamente in base alla profilazione dell’utente connesso e alla tipologia della posizione contributiva.

Cassetto previdenziale del contribuente

Il nuovo cassetto previdenziale del contribuente si presenta con una nuova veste grafica, permette la verifica delle principali informazioni sulla posizione contributiva consentendo una ricerca in successione di diversi elementi di interesse, evidenziati su singole finestre, nonché la stampa dell’intero fascicolo (con la raccolta di tutte le caratteristiche aziendali rinvenibili nei vari archivi disponibili dell’Istituto).

