Fastweb azzera i costi della chiamate da e verso l’Ucraina

Nel tentativo di semplificare le comunicazioni verso l’Ucraina, anche Fastweb ha pensato a un’operazione solidale decidendo di azzerare il costo delle chiamate da fisso e mobile verso il Paese per tutti i suoi utenti: dal 26 febbraio tutti i clienti di rete fissa e mobile dell’operatore possono infatti effettuare chiamate sia da che verso l’Ucraina senza alcun costo.

Lo ha comunicato l’azienda tramite un messaggio ai propri clienti:

A seguito delle recenti notizie internazionali, per permettere la comunicazione e la vicinanza con i propri cari nonché sostenere le attività commerciali in un momento così difficile, Fastweb azzera in segno di solidarietà per tutti i propri clienti residenziali e business i costi delle chiamate da rete fissa, di sms e roaming da rete mobile, da e verso l’Ucraina.

L’obiettivo è quello di semplificare le comunicazioni verso l’Ucraina, per permettere alle persone di rimanere in contatto con amici e familiari che in questo momento si trovano in zone di guerra.