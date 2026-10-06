Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 6 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 03 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|21 (102)
|6 (71)
|85 (67)
|28 (67)
|7 (63)
|Cagliari:
|11 (74)
|82 (58)
|76 (56)
|55 (56)
|61 (52)
|Firenze:
|66 (107)
|18 (51)
|46 (50)
|33 (50)
|85 (49)
|Genova:
|21 (89)
|54 (85)
|3 (59)
|70 (56)
|90 (53)
|Milano:
|84 (73)
|26 (50)
|56 (49)
|13 (44)
|77 (43)
|Napoli:
|17 (67)
|24 (59)
|43 (57)
|51 (51)
|48 (45)
|Palermo:
|16 (64)
|74 (58)
|67 (56)
|41 (55)
|54 (47)
|Roma:
|13 (93)
|24 (59)
|21 (59)
|5 (57)
|79 (56)
|Torino:
|25 (98)
|44 (66)
|19 (55)
|87 (52)
|42 (45)
|Venezia:
|68 (75)
|67 (70)
|60 (56)
|55 (55)
|73 (48)
|Nazionale:
|54 (78)
|57 (71)
|29 (62)
|26 (56)
|40 (52)