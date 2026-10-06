Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 6 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di martedì 6 ottobre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Redazione

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 6 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente
Quando è la prossima estrazione? Come si gioca al Superenalotto? Quali sono i premi del 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 03 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 21 (102) 6 (71) 85 (67) 28 (67) 7 (63)
Cagliari: 11 (74) 82 (58) 76 (56) 55 (56) 61 (52)
Firenze: 66 (107) 18 (51) 46 (50) 33 (50) 85 (49)
Genova: 21 (89) 54 (85) 3 (59) 70 (56) 90 (53)
Milano: 84 (73) 26 (50) 56 (49) 13 (44) 77 (43)
Napoli: 17 (67) 24 (59) 43 (57) 51 (51) 48 (45)
Palermo: 16 (64) 74 (58) 67 (56) 41 (55) 54 (47)
Roma: 13 (93) 24 (59) 21 (59) 5 (57) 79 (56)
Torino: 25 (98) 44 (66) 19 (55) 87 (52) 42 (45)
Venezia: 68 (75) 67 (70) 60 (56) 55 (55) 73 (48)
Nazionale: 54 (78) 57 (71) 29 (62) 26 (56) 40 (52)

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